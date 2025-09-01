Ederson rời Man City

Thủ thành người Brazil đạt thỏa thuận gia nhập Fenerbahce ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè này.

Ederson chia tay Man City. Ảnh: Reuters.

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết Man City nhận 13-14 triệu euro phí chuyển nhượng cho Ederson. Cá nhân thủ thành người Brazil cũng đồng ý các điều khoản để gia nhập Fenerbahce, thông qua người đại diện Jorge Mendes và Giám đốc Thể thao Devin Ozek.

Trong mùa 2025/26, Ederson bị gạch tên khỏi đội hình chính thức của Man City và được tạo điều kiện tìm đội bóng mới trong vài tháng qua. HLV Pep Guardiola tin dùng James Trafford ở 3 trận mở màn Premier League năm nay.

Ederson có sự nghiệp thành công tại Man City khi giành 6 danh hiệu Premier League cùng 1 Champions League. Trong mùa giải 2024/25, anh ra sân 40 trận trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 13 lần nhưng để lọt lưới tới 54 bàn.

Sự rời đi của Ederson mở ra cơ hội cho Man City trong việc chiêu mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma từ PSG. Theo Football Italia, Man City sẵn sàng chi khoảng 30 triệu euro để có được chữ ký của Donnarumma, người bị HLV Luis Enrique gạch tên khỏi danh sách thi đấu của PSG mùa này.

Donnarumma đạt được thỏa thuận cá nhân với Man City từ trước. CĐV đội chủ sân Etihad rất háo hức trước viễn cảnh tuyển thủ Italy sẽ bắt chính cho đội từ mùa giải năm nay.

