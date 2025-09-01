Rashford gây thất vọng

Sau 3 trận tại La Liga, dấu ấn của Marcus Rashford trong màu áo Barcelona khá mờ nhạt.

Rashford chưa tỏa sáng tại La Liga. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 1/9, Barcelona bị Vallecano cầm hòa 1-1 trên sân khách ở vòng 3 La Liga. Lamine Yamal là người ghi bàn duy nhất cho đội bóng xứ Catalonia.

Trong trận này, Rashford được HLV Hansi Flick tung vào sân ở hiệp hai thay Raphinha. Tuy nhiên, trong gần nửa giờ thi đấu, cựu sao MU gây thất vọng. Anh không tung ra cú sút hay có pha kiến tạo nào cho đồng đội. Rashford chỉ có 15 lần chạm bóng, chuyền 7 lần và chỉ có 1 lần qua người thành công.

Goal chấm Rashford 5 điểm ở trận vừa qua. Sự có mặt của tiền đạo người Anh không giúp thế trận tấn công của Barcelona khởi sắc so với Raphinha.

Đây là trận thứ ba liên tiếp từ đầu mùa La Liga, Rashford chưa ghi bàn hay kiến tạo cho Barcelona. Trong khi đó, Yamal, Raphinha và Ferran Torres đều đã có những pha lập công cho CLB xứ Catalonia.

Ở giai đoạn tiền mùa giải, Rashford có 1 bàn và 1 kiến tạo cho Barcelona. Tuy nhiên, trước môi trường thi đấu mới và những đối thủ mạnh mẽ hơn, cựu sao MU chật vật trong việc khẳng định mình.

Rashford vừa được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên tuyển Anh cho loạt trận FIFA Days vào tháng này. HLV Flick kỳ vọng tiền đạo này sẽ cải thiện màn trình diễn để tỏa sáng khi trở lại Barcelona.

