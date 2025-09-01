Tiền đạo của Liverpool chuẩn bị được cảnh sát 'hỏi thăm'

Tân binh của Liverpool, Hugo Ekitike, vừa gây rắc rối khi dùng điện thoại quay video lúc đang lái chiếc Mercedes G Wagon trị giá 200.000 bảng, rồi đăng tải đoạn clip lên Snapchat.

Hugo Ekitike chuẩn bị được cảnh sát hỏi thăm.

Trong đoạn video, Ekitike vừa điều khiển xe trên một con đường một chiều, vừa quay cận cảnh bảng điều khiển của chiếc xe sang. Sau đó, tiền đạo người Pháp còn xoay camera để ghi lại gương mặt mình.

Ekitike, 23 tuổi, chính là bản hợp đồng trị giá 69 triệu bảng mà nhà vô địch Premier League chiêu mộ mùa hè này. Anh vừa ra sân tại Anfield trong trận thắng 1-0 trước Arsenal tại vòng 3 Premier League để củng cố ngôi đầu bảng.

Thế nhưng hành động trên khiến Ekitike có nguy cơ bị cảnh sát xử phạt. Theo luật, tài xế không được phép cầm và sử dụng điện thoại hay bất kỳ thiết bị nào có khả năng gửi, nhận dữ liệu trong lúc điều khiển ô tô hoặc xe máy.

Quy định này vẫn có hiệu lực ngay cả khi xe dừng ở đèn đỏ hoặc trong lúc kẹt xe. Vi phạm có thể bị phạt 200 bảng và bị trừ sáu điểm trên bằng lái.

Tiền đạo với mái tóc nhuộm nổi bật này nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ Liverpool kể từ khi chuyển tới từ Frankfurt. Anh ghi bàn ngay trong trận ra mắt tại Siêu cúp Anh gặp Crystal Palace, rồi tiếp tục lập công trước Bournemouth và Newcastle.

Tuy nhiên, Ekitike không phải là ngôi sao Premier League đầu tiên bị phát hiện tự quay video khi lái xe. Trước đó, Antony của Manchester United từng ghi hình khi đang chạy xe trên đường cao tốc, còn cựu tiền đạo Everton, Moise Kean cũng quay cảnh mình lái xe với tốc độ 50 dặm/giờ trong lúc cười đùa với bạn bè.

Ngay tại Liverpool, Mohamed Salah cũng từng bị đưa đến sự chú ý của cảnh sát Merseyside vào năm 2018, sau khi bị phát hiện dùng điện thoại trong lúc lái chiếc Mercedes màu trắng. Hiện phía Liverpool chưa đưa ra bình luận về vụ việc của Ekitike.