Cú sốc cho 'bom tấn' Hugo Ekitike

Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Hugo Ekitike không được HLV Didier Deschamps gọi lên tuyển Pháp cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 trong tháng 9.

Ekitike có thể cân nhắc chọn Cameroon khi không được lên tuyển Pháp.

Ekitike chuyển đến Anfield vào hè này, và nhanh chóng chứng minh giá trị. Anh ghi bàn trong cả 2 vòng đầu Premier League và lập công trong thất bại của Liverpool ở Siêu cúp Anh. Tuy nhiên, những màn trình diễn xuất sắc đó chưa đủ thuyết phục HLV Deschamps.

Theo L'Équipe, chiến lược gia từng đưa Pháp vô địch World Cup 2018 nhận định thời điểm hiện tại vẫn "còn quá sớm" để triệu tập Ekitike, dù tiền đạo 23 tuổi duy trì phong độ ổn định trong màu áo Eintracht Frankfurt lẫn Liverpool.

Ekitike có thể cân nhắc chọn chơi cho tuyển Cameroon, quốc gia mà anh đủ điều kiện thi đấu. Dù trước đó mục tiêu của Ekitike là khoác áo "Les Bleus", cơ hội với tuyển Cameroon giờ trở nên hấp dẫn, đặc biệt đội bóng châu Phi đứng thứ hai ở bảng D vòng loại World Cup 2026 sau Cape Verde.

Tuyển Pháp hiện sở hữu hàng công chất lượng với đầu tàu là cặp đôi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele, nhưng cũng là nơi cạnh tranh khốc liệt với những cái tên như Rayan Cherki, Michael Olise hay Desire Doue. Do đó, Ekitike khó có suất đá chính nếu được lên tuyển trong tương lai.

Thời gian tới là cơ hội để Ekitike định hình lại con đường cho sự nghiệp quốc tế, chuyển từ "Les Bleus" sang Cameroon. Tại đây, anh hoàn toàn có thể tỏa sáng và trở thành trụ cột của đội bóng châu Phi tại các giải đấu lớn.