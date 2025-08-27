Liverpool ra đề nghị kỷ lục cho Isak

Liverpool đang chuẩn bị đưa ra đề nghị trị giá hơn 130 triệu bảng nhằm chiêu mộ tiền đạo Alexander Isak của Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Isak quyết tâm gia nhập Liverpool. Ảnh: Reuters.

Theo TBR Football, mức phí cuối cùng của Liverpool thậm chí có thể lên tới 140 triệu bảng nếu tính cả các điều khoản phụ. Tuy nhiên, Newcastle vẫn kiên quyết không bán Isak và yêu cầu mức phí lên tới 150 triệu bảng. Đây là con số mà Liverpool không sẵn lòng chi ra ngay từ đầu.

Isak nhiều lần bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển đến Liverpool và đã thông báo với ban lãnh đạo từ tháng trước. Tuy nhiên, phía Newcastle vẫn giữ lập trường cứng rắn, không chấp nhận bất kỳ đề nghị nào dưới mức định giá của họ.

Sau 2 vòng đấu ở Premier League 2025/26, Isak chưa ra sân cho Newcastle. Anh vẫn đang phải tập luyện tách biệt khỏi đội một.

Hôm 26/8, Daily Mail cho biết một phái đoàn của CLB đến tận nhà riêng của Isak để thảo luận về hợp đồng mới. Tuy nhiên, chân sút người Thụy Điển vẫn khẳng định tham vọng muốn đến Liverpool.

Động thái mạnh mẽ muốn rời đi của Isak đã gây phẫn nộ trong nội bộ CĐV Newcastle. Người hâm mộ đội bóng gọi Isak là "chuột" và đòi gạch tên chân sút này khỏi danh sách thi đấu trong cả mùa hiện tại.

Trong một diễn biến khác, Newcastle cũng đang tìm kiếm những sự bổ sung cho hàng công. Đội vừa bị Wolves từ chối sau khi đưa ra đề nghị trị giá 50 triệu bảng cho tiền đạo Jacob Strand Larsen. Yoane Wissa của Brentford là một tiền đạo khác trong tầm ngắm của Newcastle.

