Wirtz nguy cơ thành 'bom xịt'

  • Thứ tư, 27/8/2025 05:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngôi sao của Liverpool chơi mờ nhạt trong cả hai vòng đầu Premier League 2025/26, trải qua giai đoạn đầy thử thách ở môi trường mới.

Florian Wirtz gặp khó khi phải đối mặt với lối chơi thể lực tại Premier League.

Liverpool Echo đánh giá Wirtz không để lại dấu ấn rõ rệt trong cả hai vòng đầu Premier League 2025/26, nếu không muốn nói tân binh người Đức có hai màn trình diễn khá tệ. Anh cũng chưa để lại bàn thắng hay kiến tạo nào tại Premier League mùa này.

Khi Liverpool nhọc nhằn vượt qua Newcastle United 3-2 tại St James’ Park ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, Wirtz đối mặt với lối chơi thể lực của "Chích chòe" và không thể hiện được nhiều. Cả trận đấu, Wirtz thường xuyên bị hàng thủ Newcastle áp đảo với lối chơi không khoan nhượng.

Trước đó, ở trận ra mắt trước Bournemouth tại vòng 1, Wirtz cũng chơi mờ nhạt. Gary Neville nhận định Wirtz nguy cơ thành "bom xịt" nếu không nhanh chóng thích nghi với bóng đá Anh. "Áp lực cho những thương vụ bom tấn như Wirtz luôn rất lớn, nếu không nhanh chóng kiến tạo hoặc ghi bàn, người ta sẽ bắt đầu gắn mác thất bại cho cậu ta", cựu hậu vệ MU đánh giá.

Từ đầu mùa, Wirtz đều được HLV Arne Slot cho thi đấu ở vai trò hộ công sở trường, nhưng anh tỏ ra mờ nhạt hơn một tân binh khác là Hugo Ekitike và tài năng trẻ Rio Ngumoha. Điều đó cho thấy Wirtz chưa thể thích nghi với bóng đá Anh sau khi gia nhập Liverpool với mức giá 116 triệu bảng trong mùa hè 2025.

Màn ra mắt thảm họa của Calvert-Lewin

CĐV Leeds United đồng loạt chỉ trích tiền đạo Dominic Calvert-Lewin, khi anh chơi tệ trong trận ra mắt Leeds United ở vòng 2 Carabao Cup 2025/26.

1 giờ trước

Sao Nhật Bản 'đá bay' 50 triệu bảng ở Champions League

Daizen Maeda trở thành tội đồ khi Celtic nhận thất bại đầy bất ngờ 2-3 trên chấm luân lưu trước Kairat Almaty ở lượt về vòng play-off cuối cùng Champions League 2025/26.

1 giờ trước

Địa chấn ở Champions League

Rạng sáng 27/8, Kairat Almaty làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên dự giai đoạn phân hạng Champions League, nhờ việc vượt qua Celtic 3-2 trên chấm luân lưu.

2 giờ trước

Tường Linh

Florian Wirtz Liverpool FC Ngoại hạng Anh Newcastle Premier League

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

