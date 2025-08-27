Ngôi sao của Liverpool chơi mờ nhạt trong cả hai vòng đầu Premier League 2025/26, trải qua giai đoạn đầy thử thách ở môi trường mới.

Florian Wirtz gặp khó khi phải đối mặt với lối chơi thể lực tại Premier League.

Liverpool Echo đánh giá Wirtz không để lại dấu ấn rõ rệt trong cả hai vòng đầu Premier League 2025/26, nếu không muốn nói tân binh người Đức có hai màn trình diễn khá tệ. Anh cũng chưa để lại bàn thắng hay kiến tạo nào tại Premier League mùa này.

Khi Liverpool nhọc nhằn vượt qua Newcastle United 3-2 tại St James’ Park ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, Wirtz đối mặt với lối chơi thể lực của "Chích chòe" và không thể hiện được nhiều. Cả trận đấu, Wirtz thường xuyên bị hàng thủ Newcastle áp đảo với lối chơi không khoan nhượng.

Trước đó, ở trận ra mắt trước Bournemouth tại vòng 1, Wirtz cũng chơi mờ nhạt. Gary Neville nhận định Wirtz nguy cơ thành "bom xịt" nếu không nhanh chóng thích nghi với bóng đá Anh. "Áp lực cho những thương vụ bom tấn như Wirtz luôn rất lớn, nếu không nhanh chóng kiến tạo hoặc ghi bàn, người ta sẽ bắt đầu gắn mác thất bại cho cậu ta", cựu hậu vệ MU đánh giá.

Từ đầu mùa, Wirtz đều được HLV Arne Slot cho thi đấu ở vai trò hộ công sở trường, nhưng anh tỏ ra mờ nhạt hơn một tân binh khác là Hugo Ekitike và tài năng trẻ Rio Ngumoha. Điều đó cho thấy Wirtz chưa thể thích nghi với bóng đá Anh sau khi gia nhập Liverpool với mức giá 116 triệu bảng trong mùa hè 2025.