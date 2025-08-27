Màn ra mắt thảm họa của Calvert-Lewin

CĐV Leeds United đồng loạt chỉ trích tiền đạo Dominic Calvert-Lewin, khi anh chơi tệ trong trận ra mắt Leeds United ở vòng 2 Carabao Cup 2025/26.

Trận ra mắt của Dominic Calvert-Lewin cho Leeds United trở thành thảm họa khi anh bỏ lỡ ba cơ hội và sút hỏng luân lưu.

Rạng sáng 27/8, Leeds United để thua sốc đội hạng dưới Sheffield Wednesday 0-3 trên chấm luân lưu (hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức). Calvert-Lewin vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 59, đánh dấu lần đầu tiên ra mắt Leeds United kể từ cập bến CLB hè này theo dạng tự do.

Dù nhận nhiều kỳ vọng, tiền đạo người Anh có hiệu suất kém cỏi. Anh bỏ lỡ tới ba cơ hội rõ rệt trong trận, bao gồm một pha dứt điểm ra ngoài từ cự ly chỉ khoảng 4,5 m. Đỉnh điểm của màn trình diễn thảm họa từ Calvert-Lewin đến khi anh sút hỏng quả luân lưu.

Kết quả, Sheffield Wednesday giành chiến thắng và tiến vào vòng tiếp theo, để lại nỗi thất vọng cho Leeds và các CĐV của họ. CĐV Leeds sau đó không ngần ngại thể hiện sự thất vọng với tân binh của đội.

Thậm chí, không ít CĐV quá khích còn đòi Leeds tống cổ Dominic Calvert-Lewin sớm khỏi CLB. Hồi đầu tháng này, Calvert-Lewin gia nhập Leeds để tiếp tục sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh.

Trước đó, anh từng được Manchester United và nhiều CLB khác ở Premier League liên hệ. Tuy nhiên, cuối cùng Leeds là đội giành chiến thắng trong cuộc đua sở hữu tiền đạo người Anh, khi chấp nhận trả mức lương cao cho Calvert-Lewin.