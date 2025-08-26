Kỳ chuyển nhượng gây choáng của Arsenal

Nếu hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Piero Hincapie trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, Arsenal sẽ nâng mức mua sắm hè này lên con số 355 triệu euro (tương đương 307 triệu bảng).

Piero Hincapié nhiều khả năng trở thành tân binh của Arsenal hè này.

Theo các nguồn tin từ BBC và ESPN, đội bóng của HLV Mikel Arteta đang tiến gần đến việc chiêu mộ Hincapie của Bayer Leverkusen với giá 60 triệu euro. Nếu hoàn tất thương vụ này, Arsenal sẽ nâng mức mua sắm hè này lên con số 355 triệu euro (tương đương 307 triệu bảng).

Kỷ lục mua sắm của bóng đá Anh trong một kỳ chuyển nhượng đang do Chelsea nắm giữ với 464 triệu euro vào hè 2023. Tuy nhiên, nếu xét đến chi tiêu ròng (tiền mua cầu thủ trừ tiền bán cầu thủ), "The Blues" chỉ tiêu hơn 190 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng mùa hè hai năm trước.

Trong khi đó, Arsenal mới chỉ thu về 8 triệu euro tiền bán cầu thủ hè này. Theo dự đoán của The Times, kể cả khi thanh lý thành công một số cầu thủ như Oleksandr Zinchenko, Fábio Vieira hay Oleksandr Zinchenko, Arsenal cũng sẽ là đội thực chi nhiều nhất của bóng đá Anh trong một kỳ chuyển nhượng.

Tính đến thời điểm này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Arsenal đã chi hơn 300 triệu euro, đưa đội bóng vượt xa nhiều đối thủ về mức đầu tư. Chỉ Liverpool (340 triệu euro) mua nhiều hơn Arsenal hè này. Nếu hoàn tất việc chiêu mộ Hincapie, Arsenal sẽ vượt Liverpool.

Trước đó, sau khi mua Eberechi Eze về từ Crystal Palace với giá lên tới 80 triệu euro, tổng chi tiêu của HLV Arteta tại sân Emirates vượt mốc 1 tỷ euro. Theo The Athletic, kể từ thời điểm Arteta dẫn dắt Arsenal vào năm 2019, không HLV nào trên thế giới chi tiêu nhiều hơn HLV người Tây Ban Nha.

Khi xét đến chi tiêu ròng, kể từ khi Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12/2019, đội bóng Bắc London bỏ ra tới 850 triệu euro, vượt xa Manchester City - đội chỉ thực chi 198 triệu euro dưới thời Pep Guardiola trong cùng khoảng thời gian.