West Ham chạm đáy khủng hoảng, cầu thủ cãi nhau với CĐV

Rạng sáng 27/8, West Ham thua Wolves 2-3, qua đó bị loại ngay từ vòng 1/32 League Cup.

Khủng hoảng tại West Ham tiếp tục leo thang sau trận thua 2-3 đầy cay đắng trước Wolves. Trong đoạn video lan truyền rộng rãi, Bowen tiến về phía khu vực khán giả đội khách tại Molineux để lắng nghe phản ứng.

Thay vì sự động viên, anh nhận lại những tiếng la ó, chỉ trích gay gắt. Không giữ nổi bình tĩnh, tiền đạo tuyển Anh đã chỉ tay đáp trả, trước khi được đồng đội và nhân viên CLB kéo đi.

Bowen cãi nhau với CĐV.

Trận đấu diễn biến đầy kịch tính. Wolves vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Joao Gomes cuối hiệp một. West Ham khởi đầu hiệp hai hứng khởi khi Tomas Soucek gỡ hòa, rồi Lucas Paqueta đưa họ vượt lên 2-1. Tuy nhiên, chỉ trong hai phút định mệnh (82’ và 84’), Jorgen Strand Larsen lập cú đúp giúp Wolves ngược dòng, khiến hy vọng tiến sâu của West Ham tan thành mây khói.

Kết quả này càng làm áp lực đè nặng lên HLV Potter. Chiến lược gia 50 tuổi mới chỉ thắng 5/21 trận kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, tỷ lệ chiến thắng 23,8% gây thất vọng lớn. Trước đó, West Ham đã mở màn Ngoại hạng Anh bằng thất bại 0-3 trước Sunderland, rồi thua tan tác 1-5 trước Chelsea ngay trên sân nhà.

West Ham hiện đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và sẽ bước vào trận đấu sống còn với Nottingham Forest vào cuối tuần này. Nếu không giành kết quả thuận lợi, HLV Potter khó lòng giữ ghế trước lịch thi đấu khắc nghiệt sau kỳ nghỉ quốc tế, bao gồm Tottenham, Crystal Palace, Everton và Arsenal.