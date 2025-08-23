West Ham trước nguy cơ thành ứng viên rớt hạng Premier League

Chỉ sau hai vòng đấu, bầu không khí ở London Stadium đặc quánh sự u ám.

Graham Potter khởi đầu Premier League mùa 2025/26 với những thất bại ê chề.

West Ham để thua 0-3 trước tân binh Sunderland ở trận mở màn, rồi tiếp tục hứng chịu thất bại 1-5 ê chề trước Chelsea ngay trên sân nhà rạng sáng 23/8. Tám bàn thua sau hai trận đầu tiên - một thống kê chưa từng có trong lịch sử Premier League của CLB - khiến tên tuổi Graham Potter lập tức được đặt cạnh cụm từ “áp lực sa thải”.

“Không hoảng loạn” - nhưng có thật sự yên tâm?

Phó chủ tịch Karren Brady khẳng định West Ham không phải là CLB dễ dàng hoảng loạn, rằng họ luôn kiên nhẫn với HLV. Thế nhưng, kiên nhẫn không có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước thực trạng: 21 trận cầm quân, Potter chỉ thắng vỏn vẹn 5.

Thành tích này chẳng khác gì một cảnh báo đỏ. Người hâm mộ “Hammers” bày tỏ sự thất vọng bằng việc rời sân từ sớm trong trận gặp Chelsea - hình ảnh phản ánh rõ nhất nỗi chán chường.

Potter là một HLV có triết lý bóng đá, từng gây tiếng vang ở Brighton, nhưng những gì ông để lại ở Chelsea rồi nay ở West Ham lại chỉ là sự bấp bênh. Thống kê còn phũ phàng hơn: ông trở thành HLV đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League của West Ham không giành nổi 10 điểm sau 10 trận sân nhà (chỉ có 9 điểm từ 2 thắng, 3 hòa và 5 thua). Với một tập thể vốn tự hào về sự vững chắc trên sân nhà, đó là con số khó chấp nhận.

Hè này, West Ham chiêu mộ năm tân binh, trong đó có những cái tên đáng chú ý như hậu vệ trẻ El Hadji Malick Diouf, thủ môn Mads Hermansen hay tiền đạo kỳ cựu Callum Wilson. Nhưng thay vì mang lại sinh khí, đội bóng lại lộ ra những lỗ hổng lớn hơn.

West Ham đang lâm nguy.

Đáng lo nhất chính là hệ thống phòng ngự. Trước Chelsea, ba trong số năm bàn thua đến từ tình huống cố định. Hermansen - người được kỳ vọng tạo ra sự chắc chắn - lại mắc lỗi trực tiếp ở hai bàn. Khi hàng thủ mất đi sự kỷ luật vốn có, West Ham chẳng khác nào tự tước bỏ vũ khí mạnh nhất từng giúp họ đứng vững nhiều năm.

Đội trưởng Jarrod Bowen bộc bạch sự bực bội: “Chúng tôi để thủng lưới những bàn quá rẻ tiền. Chelsea gần như chẳng cần nỗ lực nhiều. Thật thất vọng khi điều vốn là niềm tự hào - khả năng phòng ngự bóng chết - lại biến mất chỉ sau hai trận”.

Còn cựu thủ môn Rob Green thì thẳng thắn: “Chẳng có điểm nào đủ tốt. Cách tiếp cận trận đấu, năng lượng của các cầu thủ - tất cả đều thiếu. Nếu cứ thế này, ‘Hammers’ sớm muộn gì cũng rơi vào khủng hoảng”.

Nguy cơ trụ hạng - quá sớm nhưng đáng lo

Bàn thắng duy nhất sau hai trận không đủ che mờ thực tế: hàng công bế tắc, hàng thủ rệu rã. Đây chính là “công thức” khiến các đội bóng sa vào vòng xoáy trụ hạng. Jamie Redknapp, khi bình luận trên Sky Sports, còn cho rằng West Ham hiện là “ứng cử viên lý tưởng” để các đội yếu hơn như Sunderland, Burnley hay Leeds nhắm đến trong cuộc đua sinh tồn.

Dĩ nhiên, nói về viễn cảnh xuống hạng sau hai vòng đấu là vội vã. Nhưng cảm giác bất an thì hiện hữu. Lịch thi đấu tới càng làm nỗi lo thêm sâu: Nottingham Forest (sân khách), rồi hai trận derby London với Tottenham và Crystal Palace. Nếu không cải thiện, West Ham có thể chìm sâu vào khủng hoảng ngay khi mùa giải chỉ vừa bắt đầu.

Chỉ hai trận đấu, Potter chưa thể mất ghế, nhưng những gì diễn ra đủ để cảnh báo.

Potter ý thức rõ áp lực đè nặng: “Trong công việc này, bạn luôn bị đặt dưới sức ép. Tôi hiểu trách nhiệm của mình và không chối bỏ nó”. Vấn đề là, ông sẽ xoay chuyển ra sao? Khi được hỏi về khả năng bổ sung lực lượng trước hạn chót 1/9, Potter lại tỏ ra dè dặt: “Sẽ thật vô lý nếu chỉ nói đến chuyện mua sắm. Chúng tôi phải làm tốt hơn với những con người hiện có”.

Lời ông nói có lý, nhưng bóng đá hiện đại không cho phép sự chần chừ. Một đội bóng vừa thiếu chất lượng, vừa thiếu tự tin khó lòng thoát khỏi vòng luẩn quẩn nếu không có nhân tố mới mang lại năng lượng. Và nếu ban lãnh đạo cũng tiếp tục kiên nhẫn một cách thụ động, nguy cơ West Ham sa lầy là điều thấy trước.

Chỉ hai trận đấu, Potter chưa thể mất ghế, nhưng những gì diễn ra đủ để cảnh báo. Người hâm mộ West Ham không dễ tha thứ cho việc bị Sunderland - tân binh - vùi dập, rồi sau đó bị Chelsea nghiền nát trên sân nhà. Trong bóng đá, ký ức chiến thắng ngắn ngủi, còn nỗi đau thất bại thì in sâu.

Nếu Potter không nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán phòng ngự và khơi dậy tinh thần chiến đấu, những gì ông đang trải qua chỉ là khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng lớn hơn. West Ham vốn tự hào là đội bóng “không hoảng loạn”, nhưng nếu kết quả tiếp tục tệ hại, sự kiên nhẫn ấy sẽ nhanh chóng biến mất. Và khi đó, Potter sẽ chẳng còn lý do nào để bào chữa.

