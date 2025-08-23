HLV Maresca tiết lộ lý do Palmer phải ngồi ghế dự bị

Ngôi sao Cole Palmer bất ngờ vắng mặt ở trận derby London giữa Chelsea và West Ham rạng sáng 23/8 do dính chấn thương trong lúc khởi động.

Palmer phải ngồi ghế dự bị trong áo phao

Ngôi sao của "The Blues" ban đầu được xếp đá chính bên hành lang phải, nhưng sau vài phút khởi động phải rời sân và đi thẳng vào đường hầm. HLV Enzo Maresca sau đó chia sẻ với Sky Sports rằng Palmer “cảm thấy có vấn đề” trong lúc khởi động, và ban huấn luyện không muốn mạo hiểm trong tình thế này.

Đây là biện pháp phòng ngừa cần thiết, bởi Palmer là trụ cột quan trọng của Chelsea, trong bối cảnh Levi Colwill phải nghỉ dài hạn vì chấn thương dây chằng chéo trước. Hình ảnh tuyển thủ Anh khoác áo phao ngồi lặng lẽ trên ghế dự bị, trong khi đồng đội bước ra sân, khiến nhiều CĐV Chelsea lo lắng.

Cầu thủ trẻ người Brazil Estevao được chọn thay thế Palmer trong đội hình xuất phát, qua đó mở ra chỗ trống trên băng ghế dự bị cho thủ môn số ba, Gaga Slonina (mang áo số 44).

Sự thiếu vắng của Palmer đặc biệt đáng tiếc bởi anh từng rất có duyên trước West Ham: ghi bàn trong chiến thắng 5-0 mùa 2023/24 hay lập công trong trận thắng 3-0 mùa trước và có một pha kiến tạo trong thắng lợi 2-1 tại Stamford Bridge.

Ngoài choáng váng vì mất ngôi sao số một, Chelsea còn nhanh chóng bị sốc thêm một lần nữa khi Lucas Paqueta dứt điểm trái phá từ xa mở tỷ số cho West Ham. Tuy nhiên, đoàn quân của Maresca kịp lấy lại bản lĩnh để dẫn 3-1 trong hiệp 1.

Sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục áp đảo để khép lại chiến thắng tưng bừng 5-1. Phần lớn khán giả chủ nhà rời sân trước khi trận đấu kết thúc, trong khi thầy trò Maresca có một buổi chiều hoàn hảo bất chấp tổn thất từ chấn thương của Palmer.