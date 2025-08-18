Cole Palmer bị chấm điểm 3

Chelsea có trận ra quân đáng thất vọng khi bị Crystal Palace cầm hòa 0-0 thuộc vòng 1 Premier League 2025/26 tối 17/8. Thất vọng nhất là Cole Palmer khi bị chấm điểm thấp nhất.

Palmer có một ngày thi đấu thất vọng

Cole Palmer bị The Sun chấm 3 điểm do hoàn toàn mờ nhạt so với phong độ bùng nổ thường thấy. Anh không để lại những khoảnh khắc rực rỡ vốn từng trở thành thương hiệu dưới thời HLV Enzo Maresca.

Trong phần lớn thời gian, Palmer trông giống như phiên bản “sa sút” thể hiện ở giai đoạn chững lại mùa trước. Không được trao nhiều khoảng trống, gần như không có đất diễn, cựu sao Man City không thể tạo ra điều gì đột biến - điều mà ở trạng thái tốt nhất, anh luôn làm được một cách xuất thần.

Trong khi đó Josh Acheampong lại được chấm điểm 9. Sản phẩm trưởng thành từ học viện Cobham lại một lần nữa được tung vào “biển lớn” trong bối cảnh Chelsea thiếu vắng cả Levi Colwill lẫn Tosin.

Giữa lúc dấy lên nhiều tranh cãi về việc "The Blues" có chiêu mộ thêm trung vệ mới hay không, cầu thủ tuổi teen thi đấu cực kỳ ấn tượng dưới sức ép khổng lồ. Acheampong thực hiện những pha tắc bóng quyết liệt và thể hiện bản lĩnh điềm tĩnh hiếm có khi xử lý bóng. Mỗi lần bóng lăn dưới chân anh, khán giả Stamford Bridge dường như được trấn an.

Việc đối đầu với sức mạnh cơ bắp của Jean-Philippe Mateta là thử thách lớn với bất kỳ hậu vệ nào, và Acheampong vẫn cần phát triển thêm thể chất trước khi có thể thực sự khắc chế kiểu đối thủ như vậy. Thế nhưng, cầu thủ trẻ của Chelsea hôm nay không hề bị nao núng.

Với Acheampong, Enzo Maresca rõ ràng tìm thấy lời giải cho cơn khủng hoảng chấn thương ngay từ nội bộ CLB, đúng như điều Chelsea mong đợi. Giờ đây họ chỉ hy vọng sao trẻ có thể tiếp tục phát huy màn trình diễn ấn tượng này.