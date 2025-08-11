Man City ra giá kỷ lục cho Palmer

CLB chủ sân Etihad muốn biến Cole Palmer thành chữ ký đắt nhất lịch sử bóng đá.

Palmer nằm trong tầm ngắm Man City.

Chỉ vài tuần trước, Manchester City khiến thị trường chuyển nhượng xôn xao khi gửi lời đề nghị trị giá hơn 170 triệu bảng cho Chelsea để chiêu mộ Cole Palmer.

Tuy nhiên, đề nghị này nhanh chóng bị "The Blues" từ chối thẳng thừng, khi họ khẳng định sẽ không để ngôi sao 22 tuổi ra đi với mức giá dưới 250 triệu bảng. Động thái này tạm thời khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, nhưng quyết tâm của Man City chưa bao giờ suy giảm.

Theo Fichajes, đội chủ sân Etihad đã sẵn sàng nâng giá lên mức 200 triệu bảng cố định, kèm theo 50 triệu phụ phí – đúng với con số mà Chelsea yêu cầu. Nếu thương vụ này được chốt, đây sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá, vượt qua mọi kỷ lục trước đó.

Với Chelsea, việc bán Palmer sẽ là một quyết định khó khăn về mặt chuyên môn, nhưng lại mở ra cơ hội lớn về tài chính. Sau giai đoạn chịu áp lực từ luật công bằng tài chính, số tiền khổng lồ này có thể giúp "The Blues" tái thiết đội hình, mang về những tân binh chất lượng ở nhiều vị trí.

Dưới bàn tay của Pep Guardiola, Palmer được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong tham vọng đòi lại ngôi vương Premier League và chinh phục Champions League.