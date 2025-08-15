Thêm trường hợp như Palmer giúp Man City thu về 30 triệu bảng

Sau Cole Palmer, học viện Man City tiếp tục cho ra lò một thương vụ đắt giá khi James McAtee gia nhập Nottingham Forest với mức phí lên tới 30 triệu bảng.

McAtee sẵn sàng viết tiếp câu chuyện thành công kiểu Palmer.

Sau hai mùa tỏa sáng ở Sheffield United, tiền vệ 22 tuổi trở lại Man City nhưng chỉ được đá chính 9 trận mùa trước, kịp ghi 7 bàn. Sự chán nản buộc McAtee tìm kiếm cơ hội mới, và Nottingham Forest sớm hoàn tất thương vụ.

Theo The Athletic, Forest đạt thỏa thuận chiêu mộ McAtee giá 30 triệu bảng. Giao kèo kèm điều khoản bán và mua lại cho Man City. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất rạng sáng 15/8.

McAtee giúp Forest tăng chiều sâu đội hình khi phải chinh chiến ở 4 đấu trường mùa 2025/26, gồm cả Europa League. McAtee vừa góp công lớn giúp U21 Anh bảo vệ thành công ngôi vô địch U21 châu Âu.

Hè 2023, Chelsea gây bất ngờ khi chi 42 triệu bảng cho Cole Palmer, cầu thủ chạy cánh chưa để lại nhiều dấu ấn. Khi đó, những bàn thắng ấn tượng ở Community Shield và Siêu cúp châu Âu làm tăng giá trị Palmer, và Chelsea nhanh chóng chốt thương vụ.

Mọi hoài nghi biến mất. Palmer khép lại mùa đầu tiên với 27 bàn, 15 kiến tạo, giành suất dự EURO 2024. Mùa sau, anh tiếp tục ghi 18 bàn, 14 kiến tạo, góp công lớn đưa Chelsea vô địch FIFA Club World Cup, Conference League.

Palmer là hình ảnh tiêu biểu cho loạt sao lò Man City tỏa sáng khi rời Etihad. Liam Delap, Romeo Lavia, Jadon Sancho, Brahim Diaz cũng thành công ở những bến đỗ mới. Chỉ riêng tiền bán cầu thủ trẻ, học viện Man City thu về hàng trăm triệu bảng những năm gần đây.

Theo truyền thông Anh, McAtee là cái tên tiếp theo có thể tỏa sáng khi chia tay Man City.