Man City ra mắt màu áo mới đầy u ám

Bộ trang phục thi đấu thứ ba của Manchester City mùa này do Puma thiết kế, lấy cảm hứng từ thời tiết đặc trưng của thành phố Manchester. Do vậy, nó có màu xám rất u ám.

Màu áo được cho là u ám giống hệt bầu trời xứ sương mù

Áo và quần được trang trí họa tiết giọt mưa trên nền xám, tượng trưng cho bầu trời u ám thường thấy ở đây, trong khi những mảng màu xanh neon ở phần cổ và hai bên thân áo được thiết kế để thể hiện tinh thần “Man City mang đến lối chơi bóng đá bùng nổ bất kể thời tiết ra sao”.

Bên trong bộ trang phục có in thông điệp: "Dù mưa rơi, chúng ta vẫn tỏa sáng". Bộ trang phục này sẽ được sử dụng như phương án thay thế cho trang phục sân khách màu đen từng ra mắt tại Palermo và sẽ bổ sung cho mẫu áo sân nhà mới - lần đầu tiên trong lịch sử CLB có dải chéo ở mặt trước.

Marco Mueller, Giám đốc cấp cao phụ trách Quản lý Sản phẩm Trang phục Đội bóng của Puma, cho biết: “Người dân Manchester có tình yêu bóng đá ăn sâu trong máu, vừa là niềm tự hào, vừa là một phần của cộng đồng. Bộ trang phục này kết hợp hai yếu tố đó để tạo nên một mẫu thiết kế độc đáo và khác biệt.

Chúng tôi quyết định tạo ra một bộ trang phục không chỉ tôn vinh thời tiết mưa đặc trưng của Manchester, mà còn thể hiện tinh thần người hâm mộ luôn sát cánh cùng đội bóng với tinh thần "Bất chấp nắng mưa”.

Man City trải qua một mùa giải u ám khi không bảo vệ được chức vô địch Anh. Thậm chí, mùa giải trước, thầy trò nhà Guardiola còn trắng tay khi để thua Crystal Palace tại FA Cup. Ngay cả FIFA Club World Cup 2025 là cơ hội lớn để thể hiện nhưng Man City cũng bị loại bởi một đội bóng từ châu Á. CĐV Man City hy vọng đội bóng của họ sẽ tỏa sáng trong mùa giải mới dù mặc màu áo nào.