Haaland khoe 'quái vật' mới đắt giá

Tiền đạo của Man City bổ sung thêm vào bộ sưu tập xe hơi một chiếc bán tải đắt tiền.

Haaland khoe siêu xe đắt tiền.

The Sun cho biết chiếc Shelby Super Snake F-150 của Haaland có giá lên tới 200.000 bảng. Tiền đạo này lái chiếc Ford khổng lồ rời trung tâm huấn luyện Etihad Campus vào hôm 11/8. Đây cũng có thể là món quà sinh nhật mà tiền đạo người Na Uy tự thưởng cho mình sau khi vừa bước sang tuổi 25 vào ngày 21/7.

Với chiều cao 1,95 mét, Haaland được đánh giá rất phù hợp để lái chiếc xe bán tải có phần "hầm hố" này trên đường. Chiếc Ford được trang bị động cơ V8 siêu nạp 5.0 lít, có khả năng sản sinh công suất lên tới 785 mã lực và tăng tốc từ 0-60 km/h chỉ trong 3,4 giây.

Haaland ký hợp đồng mới với Man City vào tháng 2, giúp anh bỏ túi số tiền lên tới 500.000 bảng mỗi tuần. Với khoản thu nhập này, cựu sao Borussia Dortmund không ngại chi tiền để nâng cấp bộ sưu tập xe hơi của bản thân.

Trước đó, Haaland từng được nhìn thấy lái chiếc Porsche 911 GT3 màu cam đến trung tâm huấn luyện của Man City với giá khoảng 160.000 bảng. Chưa đầy một tuần sau, Haaland tục xuất hiện với chiếc Aston Martin DBX 707 có giá 350.000 bảng.

Hồi tháng 5, Haaland cũng gây chú ý khi lái chiếc Ferrari 812 Superfast màu vàng với giá 320.000 bảng.

Ngoài ra, Haaland còn sở hữu những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn như Bugatti Tourbillon trị giá 4 triệu bảng, Mercedes Maybach (250.000 bảng), Mercedes AMG One (2,7 triệu bảng), Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic (130.000 bảng) và Rolls Royce Cullinan (300.000 bảng).

