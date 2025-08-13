Ngoại hạng Anh bội thu chưa từng có nhờ áo đấu

Các đội bóng Ngoại hạng Anh thu về tổng cộng 600 triệu bảng từ các hợp đồng sản xuất áo đấu mùa này, con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

Theo truyền thông Anh, đây là mức tăng thêm 65 triệu bảng so với mùa trước, phần lớn nhờ những thỏa thuận mới của những đội bóng lớn với các thương hiệu thể thao hàng đầu.

Trong số đó, 10 CLB lớn nhất giải đấu bỏ túi tới 563 triệu bảng. Man City và Liverpool cùng nhận 100 triệu bảng lần lượt từ các hợp đồng với Puma và adidas, qua đó vượt mặt MU, đội trải qua mùa giải trắng tay và chỉ xếp thứ 15 ở Premier League.

Nguồn tin cho biết các thỏa thuận này là hợp đồng giữa CLB và hãng thể thao để sản xuất, cung cấp và bán áo đấu. Chúng tách biệt hoàn toàn với khoản tiền khổng lồ từ tài trợ áo đấu, vốn nay còn mở rộng sang việc in logo trên tay áo.

adidas là hãng được ưa chuộng nhất, hiện cung cấp trang phục cho 8 CLB gồm Liverpool, MU, Arsenal, Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham và tân binh Leeds United. Leeds nhận 5 triệu bảng/năm, trong khi Burnley có hợp đồng 1 triệu bảng với Castore. Sunderland nhận ít nhất, chỉ 500.000 bảng từ Hummel.

Liverpool mới ký hợp đồng 10 năm với adidas sau khi chia tay Nike. Hãng thể thao Đức trả phí cố định 60 triệu bảng/mùa kèm phần trăm doanh thu bán áo, giúp tổng giá trị ước tính đạt 100 triệu bảng/năm.

Mùa trước, Aston Villa cũng ký hợp đồng với adidas ngay sau khi giành vé dự Champions League. Đội bóng của HLV Unai Emery chấm dứt hợp đồng với Castore sau khi cầu thủ phàn nàn "áo thi đấu thấm mồ hôi quá nhiều".

