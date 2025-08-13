Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ngoại hạng Anh bội thu chưa từng có nhờ áo đấu

  • Thứ tư, 13/8/2025 09:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các đội bóng Ngoại hạng Anh thu về tổng cộng 600 triệu bảng từ các hợp đồng sản xuất áo đấu mùa này, con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

Các CLB Ngoại hạng Anh bội thu trăm triệu bảng từ hợp đồng áo đấu mùa 2025/26.

Theo truyền thông Anh, đây là mức tăng thêm 65 triệu bảng so với mùa trước, phần lớn nhờ những thỏa thuận mới của những đội bóng lớn với các thương hiệu thể thao hàng đầu.

Trong số đó, 10 CLB lớn nhất giải đấu bỏ túi tới 563 triệu bảng. Man City và Liverpool cùng nhận 100 triệu bảng lần lượt từ các hợp đồng với Puma và adidas, qua đó vượt mặt MU, đội trải qua mùa giải trắng tay và chỉ xếp thứ 15 ở Premier League.

Nguồn tin cho biết các thỏa thuận này là hợp đồng giữa CLB và hãng thể thao để sản xuất, cung cấp và bán áo đấu. Chúng tách biệt hoàn toàn với khoản tiền khổng lồ từ tài trợ áo đấu, vốn nay còn mở rộng sang việc in logo trên tay áo.

adidas là hãng được ưa chuộng nhất, hiện cung cấp trang phục cho 8 CLB gồm Liverpool, MU, Arsenal, Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham và tân binh Leeds United. Leeds nhận 5 triệu bảng/năm, trong khi Burnley có hợp đồng 1 triệu bảng với Castore. Sunderland nhận ít nhất, chỉ 500.000 bảng từ Hummel.

Liverpool mới ký hợp đồng 10 năm với adidas sau khi chia tay Nike. Hãng thể thao Đức trả phí cố định 60 triệu bảng/mùa kèm phần trăm doanh thu bán áo, giúp tổng giá trị ước tính đạt 100 triệu bảng/năm.

Mùa trước, Aston Villa cũng ký hợp đồng với adidas ngay sau khi giành vé dự Champions League. Đội bóng của HLV Unai Emery chấm dứt hợp đồng với Castore sau khi cầu thủ phàn nàn "áo thi đấu thấm mồ hôi quá nhiều".

Ngoai hang Anh boi thu anh 1

Liverpool, Man City sở hữu các hợp đồng sản xuất áo đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Chelsea suýt bị loại khỏi Champions League

Chelsea sẽ góp mặt ở Champions League mùa giải tới sau khi kết thúc Premier League ở vị trí thứ 4 dưới thời HLV Enzo Maresca.

5 giờ trước

Dấu chấm hết cho trọng tài Premier League xúc phạm Klopp

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vừa ra án phạt treo giò 8 tuần và buộc tham gia khóa đào tạo đối với cựu trọng tài Premier League David Coote, sau khi ông bị phát hiện dùng lời lẽ xúc phạm cựu HLV Liverpool, Jürgen Klopp.

15 giờ trước

Rodrygo đáp trả tin đồn rời Real Madrid

Giữa hàng loạt lời mời gọi từ Premier League, ngôi sao Brazil gửi thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, khẳng định tình yêu với Real Madrid.

15 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Ngoại hạng Anh bội thu Ngoại hạng Anh Newcastle Fulham Ngoại hạng Anh áo đấu bội thu

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý