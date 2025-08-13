Chelsea suýt bị loại khỏi Champions League

Chelsea sẽ góp mặt ở Champions League mùa giải tới sau khi kết thúc Premier League ở vị trí thứ 4 dưới thời HLV Enzo Maresca.

Chelsea sẽ trở lại UEFA Champions League mùa 2025/26.

Nhưng ít ai biết rằng, "The Blues" từng đối mặt nguy cơ bị loại khỏi giải đấu danh giá này vì vướng quy định sở hữu đa CLB của UEFA - kịch bản vừa khiến Crystal Palace mất suất dự Europa League.

Trường hợp của Palace là lời cảnh báo rõ ràng. Dù vô địch FA Cup sau khi hạ Man City, đội bóng này bị UEFA loại khỏi Europa League do cùng tập đoàn với Lyon. Nỗ lực kháng cáo kéo dài 10 giờ tại Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bất thành, khiến Palace rơi xuống Conference League và mất khoảng 20 triệu bảng doanh thu, trong khi suất của họ được trao cho Nottingham Forest.

Chelsea suýt đi vào “vết xe đổ” khi tập đoàn BlueCo - do Todd Boehly dẫn đầu - nắm quyền sở hữu cả Chelsea (từ 2022) và Strasbourg (Pháp, từ 2023). Quy định của UEFA không cho phép hai CLB cùng chủ sở hữu tham dự chung một giải châu Âu. Nguy cơ chỉ được gỡ bỏ vào những vòng cuối Ligue 1, khi Strasbourg bất ngờ thua liên tiếp Angers và Le Havre sau chuỗi 12 trận bất bại, dù vừa đánh bại PSG. Hai cú sảy chân này khiến đội bóng Pháp rơi xuống thứ 7, mất vé Champions League và gián tiếp giúp Chelsea giữ suất.

Diễn biến này khiến nhiều CĐV đặt dấu hỏi. Một tài khoản viết trên X: “Strasbourg ‘tiện thể’ thua hai đội trụ hạng để Chelsea vào Champions League, thật trùng hợp”. Người khác mỉa mai: “Vừa thắng PSG - đội mạnh nhất châu Âu - xong lại thua hai đội yếu nhất, thật khó tin”. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy Strasbourg cố tình buông.

Nếu Strasbourg cán đích ở top 3 Ligue 1, Aston Villa - đội mất vé Champions League sau thất bại trước MU ở vòng cuối - đã thế chỗ Chelsea. Nhưng thực tế đã khác: "The Blues" vẫn hiện diện ở sân chơi số một châu Âu, còn câu chuyện về những trận thua “định mệnh” của Strasbourg vẫn để lại nhiều dấu chấm hỏi.