Rodrygo đáp trả tin đồn rời Real Madrid

Giữa hàng loạt lời mời gọi từ Premier League, ngôi sao Brazil gửi thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, khẳng định tình yêu với Real Madrid.

Tương lai của Rodrygo ở Real Madrid vẫn là dấu hỏi.

Giữa lúc tương lai vẫn là chủ đề nóng hổi trên các mặt báo, Rodrygo đã có động thái rõ ràng: đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh kèm thông điệp ngắn gọn “Hala Madrid” cùng biểu tượng trái tim trắng.

Trước đó, dù từng công khai bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với Real Madrid, tiền đạo người Brazil vẫn liên tục bị đồn đoán sẽ rời sân Bernabeu. Hàng loạt ông lớn Premier League như Arsenal, Tottenham và mới nhất là Manchester City được cho là đang theo sát anh.

Việc Jack Grealish và Savinho rời Etihad được xem là cơ hội để HLV Pep Guardiola chiêu mộ Rodrygo. Ngoài ra, Tottenham cũng nổi lên như một điểm đến tiềm năng sau khi Son Heung-min chia tay CLB.

Tuy nhiên, động thái mới nhất của Rodrygo khiến nhiều người tin rằng anh vẫn ưu tiên ở lại Real Madrid, tiếp tục là một phần quan trọng trong hàng công của HLV Carlo Ancelotti. Với Real, thông điệp “Hala Madrid” không chỉ là lời khẳng định tình cảm, mà còn là tín hiệu đầy sức nặng trước thềm mùa giải mới.