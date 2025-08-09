Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid đáp trả PSG

  • Thứ bảy, 9/8/2025 06:33 (GMT+7)
CLB chủ sân Bernabeu gây khó dễ khi biết tin PSG muốn có Rodrygo.

Rodrygo khó đến PSG.

Theo DefensaCentral, Real Madrid đã đưa ra thông điệp rõ ràng, đó là mọi câu lạc bộ có thể thoải mái đàm phán để chiêu mộ Rodrygo, ngoại trừ Paris Saint-Germain.

Căng thẳng giữa hai đội bóng vẫn âm ỉ sau những vụ việc liên quan đến Kylian Mbappe, và “Los Blancos” sẵn sàng áp mức giá cao hơn bình thường cho PSG. Cụ thể, nếu đội bóng thủ đô nước Pháp muốn có Rodrygo, họ phải trả 100 triệu euro, không thương lượng, không giảm giá.

Đây là động thái được cho là để đáp trả PSG. Trước đó, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ nhà ĐKVĐ Pháp yêu cầu Real trả đến 130 triệu euro, mức phí kỷ lục nếu muốn có Vitinha.

Ngược lại, Real Madrid sẵn sàng bán cho Liverpool với mức 80 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với con số dành cho PSG.

Về phần mình, Rodrygo vẫn tập luyện bình thường, nhưng vị trí của anh đã bị ảnh hưởng sau khi Carlo Ancelotti rời ghế HLV và Xabi Alonso lên thay. Số phút thi đấu giảm sút, cơ hội ra sân ở các giải đấu lớn như Club World Cup cũng hạn chế, khiến tương lai của anh trở nên bấp bênh.

PSG hiện chưa đưa ra đề nghị chính thức, nhưng họ có thể nhập cuộc nếu Bradley Barcola rời đội. Kịch bản này có thể diễn ra theo hiệu ứng domino, đặc biệt nếu Liverpool không thể chiêu mộ Alexander Isak. Dù vậy, rào cản 100 triệu euro vẫn là thử thách lớn, ngay cả với một ông lớn với túi tiền không đáy như PSG.

