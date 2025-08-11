Bến đỗ bất ngờ dành cho Rodrygo

Manchester City nổi lên như ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Rodrygo.

Rodrygo có thể cập bến Man City.

Theo Fichajes, Manchester City sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Rodrygo từ Real Madrid, với đề nghị tổng trị giá 100 triệu euro - gồm 80 triệu euro trả ngay và 20 triệu euro dưới dạng phụ phí tùy thành tích.

Rodrygo, 23 tuổi, đã khẳng định vai trò quan trọng tại sân Bernabeu suốt nhiều mùa giải, đặc biệt ở những trận đấu then chốt tại Champions League và La Liga. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt trên hàng công “Los Blancos” cùng kế hoạch tái cấu trúc đội hình mùa tới khiến ban lãnh đạo Real phải cân nhắc khả năng chia tay cầu thủ người Brazil.

Với Man City, đây được xem là thương vụ mang tính chiến lược. Pep Guardiola muốn tăng cường hỏa lực khi Jack Grealish chuẩn bị rời Etihad, còn Savinho chưa đạt sự ổn định. Rodrygo nổi bật với tốc độ, kỹ thuật và khả năng qua người, những phẩm chất mà chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn đề cao.

Gia nhập Man City không chỉ giúp Rodrygo thử sức tại Ngoại hạng Anh mà còn mang đến cơ hội làm việc cùng một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Ở chiều ngược lại, Real Madrid sẽ mất đi một cầu thủ đa năng có thể chơi tốt ở cả hai cánh lẫn trung lộ.

Dù vậy, khoản phí khổng lồ từ Man City có thể trở thành đòn bẩy khiến Chủ tịch Florentino Perez cân nhắc “bật đèn xanh” cho thương vụ.