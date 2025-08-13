Mikel Arteta có thêm công việc mới

HLV Mikel Arteta đảm nhận vị trí Giám đốc Hiệu suất của hãng thể thao Under Armour, song song với vai trò thuyền trưởng Arsenal.

Arteta trở thành Giám đốc Hiệu suất của Under Armour.

Ở vai trò mới, theo thông báo từ Under Armour, chiến lược gia 43 tuổi hứa hẹn mang đến "tư duy lãnh đạo đỉnh cao, góc nhìn chiến thuật sắc bén và khát khao nâng tầm hiệu suất" cho tầm nhìn bóng đá toàn cầu của thương hiệu này.

Arteta sẽ tham gia phát triển sản phẩm, tuyển chọn nhân tài và định hướng chiến lược nhằm giúp Under Armour mở rộng ảnh hưởng trong làng túc cầu. Ông cũng trực tiếp cố vấn cho thế hệ cầu thủ dám tạo khác biệt mà hãng ký hợp đồng, đồng thời thúc đẩy các hoạt động cộng đồng ở London.

Dù nhận thêm nhiệm vụ, Arteta khẳng định trọng tâm vẫn là Arsenal. Sau mùa hè chi 208 triệu bảng để chiêu mộ loạt tân binh, áp lực giành danh hiệu với Arteta càng lớn, nhất là khi Arsenal 3 mùa liền về nhì Premier League và chưa có cúp nào từ sau FA Cup 2020.

Lịch thi đấu mở màn càng thử thách hơn khi "Pháo thủ" phải đụng độ loạt đối thủ sừng sỏ như MU, Liverpool, Man City, Newcastle và Nottingham Forest trong 6 vòng đầu.

Tuy nhiên, Arteta tự tin: "Mỗi vị trí giờ đều có những phẩm chất khác nhau. Chúng tôi có nhiều cầu thủ đa năng, mang đến các mối đe dọa và sự linh hoạt cho lối chơi. Chúng tôi sẽ xoay chuyển đội hình hợp lý để duy trì sự gắn kết, khát khao và sẵn sàng thay đổi thế trận khiến đối phương gặp khó khăn".