Không vướng MU, Ronaldo giờ đã có 1.000 bàn

Cú đúp vào lưới Al Okhdood rạng sáng 27/12 không chỉ giúp Al Nassr thắng 3-0, mà còn khép lại năm 2025 theo cách rất “Cristiano Ronaldo”.

Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn.

Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi 40 bàn trong năm 2025 và đánh dấu năm thứ 14 trong sự nghiệp chạm mốc 40 bàn/năm. Một thành tích vượt xa chuẩn mực thông thường của bóng đá đỉnh cao, đồng thời giúp CR7 cán mốc 956 bàn thắng trong sự nghiệp. Nhưng chính từ cột mốc 956 bàn này, câu hỏi lớn lại xuất hiện: nếu không sa lầy trong lần trở lại Manchester United, Ronaldo liệu đã chạm mốc 1.000 bàn từ lúc này?

Không mắc kẹt ở Old Trafford, CR7 đã phá mốc 1.000 bàn

Trong 1,5 mùa giải trở lại Manchester United (2021–2023), Ronaldo ghi 27 bàn thắng bao gồm 24 bàn ở gần trọn mùa giải 2021/22 và 3 bàn ở nửa đầu mùa 2022/23. Con số ấy không hề tệ nếu đặt trong bối cảnh một cầu thủ bước sang tuổi 36, 37. Nhưng với chính Ronaldo, đó lại là quãng thời gian “lệch pha” nhất trong sự nghiệp ghi bàn của anh.

Vấn đề không nằm ở khả năng dứt điểm hay thể trạng, mà ở bối cảnh chiến thuật và môi trường thi đấu. Man United khi đó là một tập thể thiếu ổn định, liên tục thay đổi HLV, không có hệ thống được xây dựng xoay quanh Ronaldo. Anh vừa là biểu tượng, vừa là giải pháp chữa cháy, nhưng không còn là trung tâm tuyệt đối như ở Real Madrid hay Juventus trước đó.

Hệ quả rất rõ ràng: Ronaldo vẫn ghi bàn, nhưng không thể duy trì hiệu suất quen thuộc. 27 bàn trong 1,5 mùa giải là con số thấp bất thường nếu đặt cạnh quãng thời gian ở Real Madrid và Juventus trước đó.

Chưa hết, đến nửa đầu mùa giải 2022/23 bị Erik Ten Hag trù úp, Ronaldo chỉ ghi 3 bàn. Anh cũng đánh mất cảm hứng và phong độ ở nửa sau mùa giải nên chỉ ghi 14 bàn trong màu áo Al Nassr.

Nhưng sau một mùa hè 2024 tìm lại cảm hứng và phong độ, Ronaldo lập tức trở lại. Chỉ riêng mùa 2023/24, mùa giải trọn vẹn đầu tiên rời Manchester, Ronaldo ghi 50 bàn cho Al Nassr. Sự chênh lệch ấy nói lên tất cả.

Nếu không “mắc kẹt” ở Old Trafford, giả sử Ronaldo duy trì mức ghi 40 bàn mỗi mùa (thấp hơn thực tế anh có thể làm được ở Saudi Pro League) thì trong 1,5 mùa ấy, anh hoàn toàn có thể ghi thêm 60 bàn thay vì 27. Và nếu đá đúng với phong độ và cảm hứng thì nửa sau mùa giải 2022/23, Ronaldo phải ghi 25 bàn chưa không phải 14 bàn. Tính cơ học thì hậu quả của việc sa lầy ở Manchester khiến Ronaldo hụt khoảng 44 bàn thắng, chính bằng con số mà anh cần để chinh phục cột mốc 1.000 bàn.

Hai mùa dính dáng đến Man Utd khiến hiệu suất ghi bàn của Ronaldo giảm hẳn.

Nói cách khác, Manchester United không khiến Ronaldo sa sút, nhưng đã làm chậm hành trình chinh phục một cột mốc lịch sử. Đó là cái giá của một quyết định trở về đầy cảm xúc, nhưng thiếu sự tương thích về chiến thuật và thời điểm.

Chờ phá cột mốc 1.000 bàn năm 2026

Dẫu vậy, điều đáng nể nhất ở Ronaldo không phải là những con số “đáng lẽ đã có”, mà là thực tế anh vẫn đang tiến về mốc 1.000 bàn một cách vững vàng. Ở tuổi 40, Ronaldo không những chưa chậm lại, mà còn duy trì hiệu suất ghi bàn khiến nhiều tiền đạo trẻ phải ngả mũ.

Mùa 2025, anh ghi 40 bàn sau chưa đầy một năm thi đấu. Riêng tại Saudi Pro League, Ronaldo có 12 bàn chỉ sau 10 trận, tiếp tục giữ vai trò trung tâm tuyệt đối trong lối chơi của Al Nassr. Quan trọng hơn, anh vẫn duy trì trạng thái thể lực gần như hoàn hảo, vốn là kết quả của chế độ tập luyện khắc nghiệt, kỷ luật sinh hoạt thép và sự ám ảnh với hiệu suất cá nhân.

Ronaldo không còn dựa vào tốc độ hay sức rướn như thời đôi mươi. Anh ghi bàn bằng chọn vị trí, khả năng dứt điểm một chạm, đánh đầu và đọc tình huống – những phẩm chất không bị bào mòn bởi tuổi tác. Điều đó lý giải vì sao, kể từ khi rời châu Âu, số bàn thắng của Ronaldo không giảm mà còn tăng.

Với 956 bàn hiện tại, Ronaldo chỉ cần 44 bàn nữa để chạm mốc 1.000. Nếu duy trì nhịp độ như hiện nay, cột mốc lịch sử này hoàn toàn có thể được thiết lập ngay trong năm 2026. Nếu không vướng Manchester United, Ronaldo có thể đã cán mốc 1.000 bàn từ lúc này. Nhưng ngay cả khi phải chờ thêm một năm, câu chuyện vẫn không thay đổi: lịch sử chỉ đang chậm lại đôi chút để chờ Cristiano Ronaldo hoàn tất một trong những hành trình vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.