Arsenal kiếm bộn tiền nhờ bán 4 cầu thủ

Arsenal có thể thu về hơn 120 triệu euro bằng việc bán 4 cầu thủ trong những tuần còn lại của phiên chợ hè 2025.

HLV Mikel Arteta đã có nhiều gương mặt mới trong đội hình, và trọng tâm lúc này của Arsenal đó là loại bỏ những cầu thủ không còn phù hợp trước thềm mùa giải mới.

Danh sách này bao gồm hai hậu vệ Jakub Kiwior, Oleksandr Zinchenko và hai tiền vệ Reiss Nelson, Fábio Vieira. Theo The Times, đây là 4 cái tên đang tiến rất gần đến việc chia tay sân Emirates.

AC Milan đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Arsenal để ký hợp đồng với trung vệ Jakub Kiwior. Arsenal định giá Kiwior ở mức 45 triệu euro, và CLB Serie A sẵn sàng trả mức phí này. Trong một diễn biến khác, VfB Stuttgart cũng tiến gần đến thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Fabio Vieira với giá khoảng 20 triệu euro, theo Bild.

Giám đốc thể thao Andrea Berta của Arsenal đã làm việc không ngừng nghỉ để đạt thỏa thuận bán sớm cầu thủ, kèm theo điều khoản bán lại trong tương lai. Các điều khoản cá nhân với Vieira đã được thống nhất, và thương vụ này dự kiến được hoàn tất vài ngày tới.

Cùng thời điểm, Fenerbahce cũng gần như hoàn tất việc mua hậu vệ Oleksandr Zinchenko với giá 15 triệu euro. Ở nước Anh, Fulham đang thảo luận việc mua Reiss Nelson với giá khoảng 30- 40 triệu euro.

Các thương vụ này phản ánh chiến lược tái cấu trúc đội hình của Arsenal trước mùa giải Premier League 2025-26, với mục tiêu tối ưu hóa lực lượng và quỹ lương. Việc bán Kiwior, Zinchenko và Nelson, Vieira có thể mang về tổng cộng 140 triệu euro, tạo nguồn lực để Arteta chiêu mộ thêm một ngôi sao tấn công.

Với trận mở màn Premier League gặp Manchester United vào ngày 17/8, Arsenal đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện đội hình. Arsenal được cho là đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ tấn công Eberechi Eze từ Crystal Palace với giá 55 triệu bảng.

Gyokeres đánh đầu ghi bàn cho Arsenal Rạng sáng 10/8, Viktor Gyokeres góp phần vào chiến thắng thuyết phục 3-0 của Arsenal khi đối đầu Athletic Bilbao, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới.