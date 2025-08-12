Đội hình đắt giá nhất Premier League 2025/26

Hậu vệ phải: Jurrien Timber (Hà Lan, Arsenal) - 55 triệu. Timber trở thành lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ phải của Arsenal dưới thời Mikel Arteta, vượt qua Ben White nhờ khả năng chơi đa năng và đóng góp tấn công. Định giá 55 triệu phản ánh sự ổn định của anh sau khi trở lại từ chấn thương dây chằng chéo vào năm 2023, với 3 kiến tạo trong 25 trận mùa trước.