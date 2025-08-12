Đội hình đắt giá nhất Premier League 2025/26

|
Thủ môn: David Raya (Tây Ban Nha, Arsenal) - 40 triệu euro. Raya củng cố vị trí số một trong khung gỗ Arsenal sau khi được mua đứt từ Brentford với giá 32 triệu euro vào năm 2024. Với 18 trận giữ sạch lưới mùa trước, Raya được định giá 40 triệu euro, vượt qua Emiliano Martínez của Aston Villa (28 triệu euro) để trở thành thủ môn giá trị nhất Premier League hiện tại.
Trung vệ: William Saliba (Pháp, Arsenal) - 80 triệu. Saliba vừa gia hạn hợp đồng với Arsenal đến năm 2030 và được xem là trung vệ hay nhất Premier League. Với 18 trận giữ sạch lưới và 3 bàn thắng mùa trước, định giá 80 triệu của anh vượt xa các đối thủ như Virgil van Dijk (35 triệu).
Trung vệ: Gabriel Magalhães (Brazil, Arsenal) - 75 triệu. Gabriel tạo thành cặp trung vệ thép cùng Saliba, góp phần giúp Arsenal thủng lưới ít nhất Premier League mùa 2024/25 (29 bàn).
Hậu vệ phải: Jurrien Timber (Hà Lan, Arsenal) - 55 triệu. Timber trở thành lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ phải của Arsenal dưới thời Mikel Arteta, vượt qua Ben White nhờ khả năng chơi đa năng và đóng góp tấn công. Định giá 55 triệu phản ánh sự ổn định của anh sau khi trở lại từ chấn thương dây chằng chéo vào năm 2023, với 3 kiến tạo trong 25 trận mùa trước.
Hậu vệ trái: Josko Gvardiol (Croatia, Manchester City) - 75 triệu. Gvardiol khẳng định giá trị sau khi gia nhập Manchester City từ RB Leipzig với giá 90 triệu. Tuy nhiên, hiện tại Gvardiol chỉ được định giá 75 triệu euro.
Tiền vệ phòng ngự: Declan Rice (Anh, Arsenal) - 120 triệu. Rice là bản hợp đồng kỷ lục của Arsenal khi gia nhập từ West Ham với giá 116,6 triệu vào năm 2023. Với phong độ ấn tượng trong mùa giải 2024/25, Rice được định giá hiện tại ở mức 120 triệu, vượt qua Rodri của Manchester City (110 triệu) để trở thành tiền vệ phòng ngự đắt giá nhất thế giới.
Tiền vệ phòng ngự: Rodri (Tây Ban Nha, Manchester City) - 110 triệu. Dù chưa bình phục chấn thương, Rodri vẫn là nhân tố không thể thay thế trong lối chơi của Manchester City. Mùa giải 2023/24, anh góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch Premier League và lọt vào tứ kết Champions League, đồng thời được vinh danh Quả bóng Vàng nhờ phong độ xuất sắc.
Tiền đạo cánh phải: Bukayo Saka (Anh, Arsenal) - 150 triệu. Saka là ngôi sao sáng giá của Arsenal và Premier League, với định giá 150 triệu, anh được xem là “báu vật” của Arteta.
Tiền vệ công: Cole Palmer (Anh, Chelsea) - 120 triệu. Palmer vẫn chơi bùng nổ trong mùa giải 2024/25. Định giá 100 triệu phản ánh tiềm năng cực lớn của tuyển thủ người Anh.
Tiền vệ công: Florian Wirtz (Đức, Liverpool) - 140 triệu. Tân binh của Liverpool gia nhập từ Bayer Leverkusen và là một trong những cái tên có giá cao nhất giải đấu hiện tại.
Trung phong: Erling Haaland (Na Uy, Manchester City) - 180 triệu. Haaland vẫn là một trong những chân sút hàng đầu thế giới và hứa hẹn có mùa giải bùng nổ trở lại sau khi Man City sa sút mùa trước.
Đội hình đắt giá nhất Premier League 2025/26
