Wes Brown hiện ra sao?

Wes Brown đang bước vào hành trình làm lại cuộc đời sau cú sốc phá sản từng khiến làng bóng đá Anh không khỏi bàng hoàng.

Wes Brown hiện ổn định cuộc sống sau biến cố cuộc đời.

Trong ký ức người hâm mộ, Wes Brown là chứng nhân của kỷ nguyên vàng tại Old Trafford. Anh góp mặt trong thế hệ hoàng kim của MU năm 1999 và thực hiện đường chuyền quyết định để Cristiano Ronaldo ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2008. Tuy nhiên, sự nghiệp lẫy lừng không đồng nghĩa với một cuộc sống tài chính vững vàng sau khi treo giày.

Năm 2023, Brown công khai thừa nhận phá sản, dù từng nhận mức lương lên tới 50.000 bảng mỗi tuần khi còn thi đấu. Theo cựu tuyển thủ Anh, những khoản đầu tư thiếu tính toán, cùng sự chủ quan trong quản lý tiền bạc, khiến anh rơi vào vòng xoáy nợ nần. "Đó là một hành trình cực kỳ khó khăn", Brown chia sẻ trong cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2024.

Ở tuổi 46, Brown thừa nhận sai lầm lớn nhất là không tìm đến những lời khuyên chuyên nghiệp từ sớm. "Nếu có thể quay lại, tôi sẽ bao quanh mình bằng những người thật sự hiểu biết và sẵn sàng nói cho tôi biết sự thật", anh nói.

Dẫu vậy, chương đen tối nhất dường như khép lại. Hiện tại, Brown từng bước ổn định cuộc sống nhờ công việc bình luận viên, đồng thời tham gia các chương trình giáo dục tài chính dành cho cầu thủ trẻ. Rút kinh nghiệm từ bản thân, Brown giúp thế hệ cầu thủ trẻ tránh khỏi những sai lầm tài chính anh từng mắc phải.

Câu chuyện của anh không phải cá biệt, khi nhiều cựu danh thủ như John Barnes hay Trevor Sinclair cũng từng lao đao vì phá sản. Nhưng với Brown, đó là điểm khởi đầu cho một cuộc đời khác, tỉnh táo hơn và bền vững hơn.

Hiện Brown cũng hạnh phúc bên người tình 41 tuổi Amy. Bà là nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực thẩm mỹ.