Vì sao MU nên cần một HLV như Maresca?

HLV Enzo Maresca trở thành người tự do và không ngạc nhiên nếu giới chủ MU nghĩ rằng đây là người phù hợp với họ.

Maresca có những điểm mà Amorim thiếu.

Hơn một thập kỷ sau ngày Sir Alex Ferguson rời Old Trafford, Manchester United vẫn loay hoay trong hành trình tìm lại vị thế vốn có. Những đời HLV nối tiếp nhau đến rồi đi, để lại cảm giác dang dở nhiều hơn là hy vọng.

Nhìn lại giai đoạn hậu Sir Alex, chỉ có một cái tên thực sự được xem là thành công tương đối: Jose Mourinho. Điều đó không phải ngẫu nhiên và từ câu chuyện ấy, Enzo Maresca nổi lên như một hồ sơ đặc biệt, một HLV hiếm hoi hội tụ những yếu tố mà Man Utd đã thiếu suốt nhiều năm qua.

Công thức nào cho HLV thời hậu Alex?

Kể từ năm 2013, MU thử nghiệm gần như mọi mô hình HLV. David Moyes và Ole Gunnar Solskjaer là những người hiểu bóng đá Anh, hiểu văn hóa Premier League, nhưng lại thiếu nền tảng thành công ở cấp độ đỉnh cao để tạo ra uy tín ngay khi bước vào Old Trafford. Khi áp lực khổng lồ bủa vây, sự thiếu “trọng lượng” ấy nhanh chóng biến họ thành những người chữa cháy hơn là kiến trúc sư.

Ở chiều ngược lại, Louis van Gaal, Ralf Rangnick hay Erik ten Hag đều là những HLV có tên tuổi và triết lý rõ ràng, nhưng họ đến MU trong tình trạng gần như “mù mờ” về môi trường bóng đá Anh. Premier League không chỉ là chiến thuật, mà là nhịp độ, truyền thông, phòng thay đồ và sức ép liên tục. Việc phải vừa học, vừa làm, vừa chịu chỉ trích khiến các HLV này không đủ thời gian để định hình một dự án bền vững.

Mourinho đã khá thành công tại Man Utd.

Chính vì thế, Jose Mourinho trở thành trường hợp đặc biệt. Trước khi đến Old Trafford, ông vô địch Premier League cùng Chelsea, hiểu rõ giải đấu và cả những góc khuất của nó.

Đồng thời, Mourinho cũng là một HLV có lý lịch đầy danh hiệu, đủ bản lĩnh để đối diện với sức ép của MU. Europa League và vị trí á quân với 81 điểm mùa 2017/18 (con số cao nhất của “Quỷ đỏ” thời hậu Sir Alex) không phải ngẫu nhiên mà có.

Những người như Maresca rất hiếm

Enzo Maresca nổi bật chính bởi ông hội tụ được hai yếu tố mà MU luôn tìm kiếm nhưng hiếm khi có được cùng lúc. Thứ nhất là sự am hiểu môi trường bóng đá Anh.

Maresca không chỉ làm việc tại Premier League, mà còn là một phần trong bộ não chiến thuật của Pep Guardiola tại Manchester City. Thời gian làm trợ lý ở Etihad giúp ông thấm nhuần cách vận hành của một CLB lớn tại Anh, từ quản lý phòng thay đồ, truyền thông cho đến áp lực chiến thắng hàng tuần.

Thứ hai, và quan trọng hơn, Maresca tự xây dựng được hình ảnh một HLV thành công khi rời khỏi cái bóng của Guardiola. Việc dẫn dắt Chelsea vượt qua giai đoạn u ám, giành Conference League và đặc biệt là chức vô địch FIFA Club World Cup đưa Maresca từ một “học trò xuất sắc” trở thành một nhà cầm quân có thành tựu thực sự.

Ông đến Old Trafford, nếu điều đó xảy ra, sẽ không phải với tư cách một canh bạc, mà là một HLV đã được kiểm chứng ở môi trường khắc nghiệt.

Amorim có những điểm giống Ten Hag.

So với Ruben Amorim, Maresca có lợi thế rõ ràng về bối cảnh. Amorim thành công ở Sporting Lisbon, nhưng con đường ấy mang nhiều nét tương đồng với Van Gaal hay Ten Hag: giỏi chuyên môn, giàu triết lý, nhưng thiếu trải nghiệm thực chiến tại Premier League. Nếu MU tiếp tục bất ổn, lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại.

Maresca, ngược lại, hiểu rằng MU không chỉ cần một triết lý bóng đá đẹp, mà còn cần một người đủ bản lĩnh để quản trị khủng hoảng, xử lý truyền thông và tạo ra trật tự trong một phòng thay đồ phức tạp. Ông trải qua điều đó ở Chelsea, một môi trường không kém phần hỗn loạn và bước ra với danh hiệu trong tay.

Vì thế, nếu một ngày MU tìm cách liên lạc với Maresca, đó không phải là quyết định cảm tính. Đó là kết quả của việc "ngộ ra" bài học kéo dài hơn 10 năm: tại Old Trafford, chỉ những HLV vừa hiểu nước Anh, vừa đủ thành công để được tôn trọng ngay từ ngày đầu tiên, mới có cơ hội đặt nền móng cho sự hồi sinh thực sự.

Ngoài Maresca, những người đáp ứng đủ 2 tiêu chí này hiện cũng chỉ còn có Juergen Klopp, Guardiola hay phần nào là Unai Emery, Mikel Arteta đều khó động vào.