Khoảnh khắc Mourinho ngỡ ngàng

Sáng 13/8, HLV Jose Mourinho để lại khoảnh khắc đáng chú ý khi Fenerbahce thắng ngược Feyenoord 5-2 để vào vòng loại cuối Champions League 2025/26.

Bước vào trận đấu trên sân Sukru Saracoglu với bất lợi thua 1-2 ở lượt đi, Fenerbahce khởi đầu đầy hứng khởi, chơi chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

Phút 28, Youssef En-Nesyri kết thúc pha lên bóng nhanh như chớp khi làm tung lưới đội khách. Mourinho lập tức quay về phía khán đài, giơ nắm đấm ăn mừng. Nhưng niềm vui chưa trọn thì trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị, một tình huống cực kỳ sát sao.

Trọng tài chính Istvan Kovacs sau đó dừng trận đấu, nghe ý kiến tham khảo từ VAR. Mourinho tưởng VAR xác nhận bàn thắng nên lại quay ra ăn mừng lần nữa. Kết quả, Kovacs không công nhận, khiến "Người đặc biệt" trở lại ghế chỉ đạo với gương mặt ngỡ ngàng và đôi tay dang rộng bất lực.

Sự tiếc nuối ấy còn lớn hơn khi chỉ hơn 10 phút sau, Tsuyoshi Watanabe đánh đầu mở tỷ số, giúp Feyenoord dẫn 3-1 sau 2 lượt trận. Nhưng Fenerbahce không sụp đổ. Archie Brown gỡ lại 1 bàn, trước khi Jhon Duran san bằng cách biệt 3-3 ở phút bù giờ hiệp một.

Sang hiệp hai, cựu tiền vệ MU - Fred - lập siêu phẩm cứa lòng đưa Fenerbahce vươn lên dẫn 4-3. En-Nesyri sau đó nổ súng tạo cách biệt hai bàn, nhưng Watanabe lại rút ngắn tỷ số còn 4-5 trước khi Talisca ấn định chiến thắng 6-4 chung cuộc.

Kết quả đưa Fenerbahce vào vòng loại cuối cùng gặp Benfica hoặc Nice, tranh vé dự vòng phân hạng Champions League. Giải đấu là mục tiêu quan trọng với Mourinho sau mùa giải đầu tiên trắng tay tại Thổ Nhĩ Kỳ.