Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Khoảnh khắc Mourinho ngỡ ngàng

  • Thứ tư, 13/8/2025 09:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 13/8, HLV Jose Mourinho để lại khoảnh khắc đáng chú ý khi Fenerbahce thắng ngược Feyenoord 5-2 để vào vòng loại cuối Champions League 2025/26.

Bước vào trận đấu trên sân Sukru Saracoglu với bất lợi thua 1-2 ở lượt đi, Fenerbahce khởi đầu đầy hứng khởi, chơi chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

Phút 28, Youssef En-Nesyri kết thúc pha lên bóng nhanh như chớp khi làm tung lưới đội khách. Mourinho lập tức quay về phía khán đài, giơ nắm đấm ăn mừng. Nhưng niềm vui chưa trọn thì trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị, một tình huống cực kỳ sát sao.

Trọng tài chính Istvan Kovacs sau đó dừng trận đấu, nghe ý kiến tham khảo từ VAR. Mourinho tưởng VAR xác nhận bàn thắng nên lại quay ra ăn mừng lần nữa. Kết quả, Kovacs không công nhận, khiến "Người đặc biệt" trở lại ghế chỉ đạo với gương mặt ngỡ ngàng và đôi tay dang rộng bất lực.

Sự tiếc nuối ấy còn lớn hơn khi chỉ hơn 10 phút sau, Tsuyoshi Watanabe đánh đầu mở tỷ số, giúp Feyenoord dẫn 3-1 sau 2 lượt trận. Nhưng Fenerbahce không sụp đổ. Archie Brown gỡ lại 1 bàn, trước khi Jhon Duran san bằng cách biệt 3-3 ở phút bù giờ hiệp một.

Sang hiệp hai, cựu tiền vệ MU - Fred - lập siêu phẩm cứa lòng đưa Fenerbahce vươn lên dẫn 4-3. En-Nesyri sau đó nổ súng tạo cách biệt hai bàn, nhưng Watanabe lại rút ngắn tỷ số còn 4-5 trước khi Talisca ấn định chiến thắng 6-4 chung cuộc.

Kết quả đưa Fenerbahce vào vòng loại cuối cùng gặp Benfica hoặc Nice, tranh vé dự vòng phân hạng Champions League. Giải đấu là mục tiêu quan trọng với Mourinho sau mùa giải đầu tiên trắng tay tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Mourinho ngược dòng hạ gục Van Persie

Fenerbahce của Jose Mourinho tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trong trận lượt về vòng sơ loại thứ ba UEFA Champions League 2025/26, để đánh bại Feyenoord của HLV Robin van Persie với tỷ số 5-2.

6 giờ trước

Bất ngờ với tiết lộ của Mourinho

Jose Mourinho tiết lộ AS Roma là CLB mang lại cho ông niềm vui đặc biệt hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong sự nghiệp lẫy lừng.

09:11 11/8/2025

Van Persie đẩy Mourinho vào đường cùng

Rạng sáng 7/8, Fenerbahce thua Feyenoord 1-2 ở lượt đi vòng loại 3 Champions League.

05:54 7/8/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Khoảnh khắc Mourinho ngỡ ngàng Mourinho Mourinho Fenerbahce ngỡ ngàng

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý