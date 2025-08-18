Bạn gái cũ Palmer mặc váy xẻ ngực táo bạo đầy ẩn ý

Bạn gái cũ của Cole Palmer - Connie Grace - gây choáng ngợp khi xuất hiện trong bộ váy bạc xẻ ngực táo bạo, khiến nhiều người hâm mộ gọi cô là “cô gái hoàn hảo”.

Palmer và Grace khi còn bên nhau

Connie Grace, 23 tuổi, vừa đăng tải loạt hình ảnh trên Instagram khi đi nghỉ ở Marbella, Tây Ban Nha. Trong đó, cô diện chiếc váy bạc lấp lánh, khoe vóc dáng quyến rũ, tóc xõa tự nhiên, kết hợp cùng vòng tay cùng tông màu.

Dù không viết bất kỳ dòng chú thích nào, những tấm ảnh nhanh chóng khiến hơn 46.500 người theo dõi của cô “đứng ngồi không yên”.

Một loạt bình luận tràn ngập dưới bài đăng: “Thiên thần”, “Quá xinh đẹp”, “Cô gái hoàn hảo”, “Không thể tin nổi”, hay “Người đẹp trong mơ”. Có người tỉnh táo tin rằng Grace đăng ảnh như vậy để khiến Palmer phải nhớ nhung và tìm cách kết nối lại.

Connie từng hẹn hò với ngôi sao Chelsea - Cole Palmer - trong một năm, trước khi cả hai chia tay vào tháng trước. Họ quen nhau từ khi mới 17 tuổi và bắt đầu chính thức hẹn hò vào mùa hè năm ngoái. Tin đồn rạn nứt rộ lên sau khi cả hai bất ngờ bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Palmer sẽ phải nhung nhớ khi nhìn lại ảnh này

Sau đó, Connie xác nhận chuyện chia tay, đồng thời lên tiếng phản bác những tin đồn thất thiệt, trong đó có lời đồn rằng Palmer từng từ chối lời cầu hôn của cô. Cô viết trên Instagram: “Đừng tin tất cả những gì bạn đọc trên mạng. Thật đáng buồn khi có người bịa đặt chuyện chỉ để câu view, câu like! Thật điên rồ khi tôi bị đàn ông trưởng thành xúc phạm suốt 24 giờ qua. Và không, tôi chưa từng cầu hôn ai cả, thật nực cười!”.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ: “Connie và Cole quen biết nhau từ thời thiếu niên, nhưng việc duy trì một mối quan hệ trong ánh đèn công chúng chưa bao giờ dễ dàng. Việc cắt đứt liên kết trên Instagram là dấu hiệu rõ ràng với thế hệ trẻ”.