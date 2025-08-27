10 đội bóng theo đuổi Mainoo

Kobbie Mainoo trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng hè 2025 khi có tới 10 CLB quan tâm, trong bối cảnh tương lai ở MU khó đoán.

Nhiều đội bóng sẵn sàng giải cứu Mainoo khỏi MU.

Theo Daily Mail, 10 CLB sẵn sàng đưa ra đề nghị nếu MU "bật đèn xanh" cho thương vụ. Dù vậy, với hợp đồng của Mainoo còn 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng, "Quỷ đỏ "chắc chắn sẽ yêu cầu mức phí cao. Bản thân cầu thủ 20 tuổi sẵn sàng cân nhắc rời Old Trafford để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn.

The Guardian tiết lộ Chelsea để mắt đến Mainoo. Tuy nhiên, khả năng Mainoo cập bến Stamford Bridge không cao, bởi "The Blues" ưu tiên mục tiêu khác, trong đó có Alejandro Garnacho. Tiền đạo người Argentina bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch. Thế nhưng, thương vụ bế tắc do MU định giá 50 triệu bảng, còn Chelsea chỉ muốn trả 35 triệu bảng.

Chỉ còn vài ngày trước khi chợ hè 2025 đóng cửa. MU buộc phải cân nhắc kỹ trong việc giữ Mainoo hay bán đi để tái đầu tư, trong bối cảnh sự nghiệp của tài năng trẻ đứng trước ngã rẽ quan trọng.

Dưới thời Erik ten Hag, Mainoo là viên ngọc sáng giá, được kỳ vọng trở thành trụ cột của MU và tuyển Anh. Thế nhưng, khi Amorim lên nắm quyền, anh rơi vào cảnh thất sủng. Với sơ đồ 3-4-2-1 ưa thích của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Mainoo buộc phải cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes - điều gần như bất khả thi.

Amorim thẳng thắn: "Bruno và Kobbie đá cùng một vị trí. Ở MU, cậu ấy phải chiến đấu để giành suất, đơn giản là vậy". Hệ quả là Mainoo chưa được ra sân phút nào ở Premier League mùa này, và nhiều khả năng chỉ được đá ở trận gặp Grimsby tại League Cup vào ngày 28/8.