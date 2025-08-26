MU dở tệ khiến tay đấm Tyson Fury bỏ coi bóng đá

Tay đấm huyền thoại Tyson Fury thừa nhận bỏ theo dõi MU vì không thể chịu nổi chuỗi sa sút kéo dài nhiều năm ở Old Trafford.

Tyson Fury không còn dành đam mê cho bóng đá khi MU sa sút thảm hại.

Tyson Fury nổi tiếng là CĐV nhiệt thành của "Quỷ đỏ", thậm chí nhiều lần ghé thăm sân Old Trafford. Tuy nhiên, cựu vô địch WBA khẳng định bản thân hiện dành trọn niềm vui cho môn đua ngựa thay vì bóng đá.

"Tôi không còn hứng thú với bóng đá nữa", Goal dẫn lời Fury. "Tôi từng là fan MU, nhưng giờ họ tệ hại quá rồi, tôi chẳng còn cổ vũ cho đội bóng nào cả. Tôi từng ủng hộ tuyển Anh, nhưng kể từ thất bại trước Iceland ở Euro 2016, bóng đá với tôi coi như chấm hết. Giờ tôi mê đua ngựa hơn".

Fury từng xuất hiện cùng Sir Alex Ferguson trên khán đài sân Old Trafford trong chiến thắng kinh điển 4-3 của MU trước Liverpool ở FA Cup 2024. Nhưng tất cả hào quang lùi xa. Chỉ trong thời gian ngắn, Ten Hag bị sa thải, Ruben Amorim lên thay và mang đến chuỗi kết quả thảm hại với chỉ 28 điểm sau 29 trận Premier League, phong độ chẳng khác nào một đội đua trụ hạng.

Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" vừa hòa thất vọng Fulham và hàng tiền đạo chưa ghi nổi một bàn nào sau 2 vòng mở màn Premier League, việc một biểu tượng như Fury quay lưng càng cho thấy niềm tin dành cho MU đang chạm đáy.

Trở lại với Fury, tay đấm huyền thoại tuyên bố giải nghệ hồi đầu năm. "Vua giang hồ" trải qua một sự nghiệp thăng trầm. Anh từng giành được các danh hiệu WBA, IBF, WBO và IBO sau chiến thắng lịch sử trước Wladimir Klitschko năm 2015.