Thống kê khó tin của Sesko

Đêm 24/8, trận hòa 1-1 của Manchester United trước Fulham ở vòng 2 Premier League phơi bày màn trình diễn nhạt nhòa của bản hợp đồng bom tấn Benjamin Sesko.

Trên sân Craven Cottage, "Quỷ đỏ" tiếp tục gây thất vọng khi không thể giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Pha phản lưới của Rodrigo Muniz trong hiệp hai tưởng như sẽ mang về 3 điểm cho MU, nhưng chỉ vài giây sau khi vào sân, Emile Smith-Rowe ghi bàn gỡ hòa cho Fulham, ấn định tỷ số 1-1.

Sesko được tung vào sân từ phút 54 nhưng một lần nữa mất tích trên hàng công. Thống kê cho thấy tiền đạo 22 tuổi chơi 38 phút nhưng không tung ra nổi một cú sút, chỉ có 9 đường chuyền (không đường nào tạo cơ hội), không có bất kỳ pha rê bóng, hay thắng tranh chấp tay đôi nào.

Trên mạng xã hội, CĐV MU không giấu nổi sự thất vọng với những bình luận như: "Vào sân là biến mất luôn", "Tiền đạo từ Bundesliga sang Ngoại hạng Anh toàn gây thất vọng", "Đây là tiền đạo mới hay là cọc tiêu tập luyện vậy?".

Sesko mới chuyển đến Old Trafford với mức phí 73,7 triệu bảng sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với Newcastle. Chân sút người Slovenia ký hợp đồng 5 năm và ra mắt ngay ở trận mở màn gặp Arsenal, nhưng cả hai lần vào sân đều chưa để lại dấu ấn nào.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để kết luận. Sesko chưa có cơ hội đá chính, và anh có thể được thử lửa ngay trận đấu cúp Liên đoàn với Grimsby Town vào giữa tuần này.