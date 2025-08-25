Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thống kê khó tin của Sesko

  Thứ hai, 25/8/2025 06:05 (GMT+7)
Đêm 24/8, trận hòa 1-1 của Manchester United trước Fulham ở vòng 2 Premier League phơi bày màn trình diễn nhạt nhòa của bản hợp đồng bom tấn Benjamin Sesko.

Trên sân Craven Cottage, "Quỷ đỏ" tiếp tục gây thất vọng khi không thể giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Pha phản lưới của Rodrigo Muniz trong hiệp hai tưởng như sẽ mang về 3 điểm cho MU, nhưng chỉ vài giây sau khi vào sân, Emile Smith-Rowe ghi bàn gỡ hòa cho Fulham, ấn định tỷ số 1-1.

Sesko được tung vào sân từ phút 54 nhưng một lần nữa mất tích trên hàng công. Thống kê cho thấy tiền đạo 22 tuổi chơi 38 phút nhưng không tung ra nổi một cú sút, chỉ có 9 đường chuyền (không đường nào tạo cơ hội), không có bất kỳ pha rê bóng, hay thắng tranh chấp tay đôi nào.

Trên mạng xã hội, CĐV MU không giấu nổi sự thất vọng với những bình luận như: "Vào sân là biến mất luôn", "Tiền đạo từ Bundesliga sang Ngoại hạng Anh toàn gây thất vọng", "Đây là tiền đạo mới hay là cọc tiêu tập luyện vậy?".

Sesko mới chuyển đến Old Trafford với mức phí 73,7 triệu bảng sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với Newcastle. Chân sút người Slovenia ký hợp đồng 5 năm và ra mắt ngay ở trận mở màn gặp Arsenal, nhưng cả hai lần vào sân đều chưa để lại dấu ấn nào.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để kết luận. Sesko chưa có cơ hội đá chính, và anh có thể được thử lửa ngay trận đấu cúp Liên đoàn với Grimsby Town vào giữa tuần này.

Sesko gây ấn tượng mạnh

Huấn luyện viên Ruben Amorim cảm thấy bất ngờ trước những gì tân binh Benjamin Sesko thể hiện trên sân tập.

19 giờ trước

Sesko được khen

Tiền đạo người Slovenia Benjamin Sesko có màn ra mắt Manchester United từ băng ghế dự bị trong trận mở màn mùa giải gặp Arsenal hôm 17/8.

10:00 19/8/2025

Sesko bị chê đi xe 'quê mùa' và tốn xăng đến sân tập MU

Benjamin Sesko vừa đặt chân đến Manchester United đã gây chú ý, không chỉ trên sân cỏ mà cả ngoài đời.

20:00 20/8/2025

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

