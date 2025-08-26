Điều kiện để Mainoo rời MU

Tương lai của Kobbie Mainoo tại Manchester United trở nên mờ mịt khi tiền vệ 20 tuổi được cho là sẵn sàng ra đi trước kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại.

Mainoo có thể chia tay MU trong hè 2025.

Mainoo không được sử dụng trong cả 2 trận đầu mùa ở Premier League. HLV Ruben Amorim giải thích cầu thủ trẻ hiện phải cạnh tranh trực tiếp với đội trưởng Bruno Fernandes - người hiếm khi vắng mặt, chỉ bỏ lỡ 8 trận Premier League trong suốt 5 năm rưỡi qua. Điều này khiến Mainoo khó tìm được chỗ đứng và bắt đầu cân nhắc tương lai.

Theo talkSPORT, tiền vệ tuyển Anh sẵn sàng rời MU trong kỳ chuyển nhượng này. Nhà báo Graeme Bailey tiết lộ Mainoo không hài lòng với tình hình hiện tại. Chelsea và Tottenham dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ, trong khi Brentford, Brighton và Fulham cũng quan tâm. Tuy nhiên, Chelsea và Spurs có suất dự cúp châu Âu, yếu tố quan trọng trong quyết định của Mainoo.

Ngoài ra, Chelsea còn có thêm lợi thế lớn bởi yêu cầu tài chính từ cầu thủ. Theo GivemeSport, Mainoo muốn mức lương khoảng 180.000 bảng/tuần nếu rời MU, con số đủ đưa anh vào nhóm 5 cầu thủ nhận lương cao nhất Stamford Bridge, ngang với Enzo Fernandez. Trong khi đó, ở Tottenham, chỉ Cristian Romero (195.000 bảng/tuần) hưởng đãi ngộ cao hơn mức Mainoo yêu cầu.

Dù không thường xuyên trả lời truyền thông, Mainoo từng chia sẻ trên MUTV trong chuyến du đấu Mỹ: "Thật tuyệt khi được chơi ở vị trí tiền vệ trụ, cạnh Manuel Ugarte, Bruno hay Casemiro. Tôi háo hức hướng tới mùa giải và chờ xem điều gì sẽ xảy ra".