Hojlund rời MU

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Rasmus Hojlund đạt thỏa thuận gia nhập Napoli trong mùa hè năm nay.

Hojlund sớm trở lại Serie A chơi bóng sau 2 năm.

Thương vụ Rasmus Hojlund sang Napoli gần như hoàn tất, khi hai CLB bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng. Tiền đạo người Đan Mạch sẽ gia nhập đội bóng Serie A theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 45 triệu euro. Nếu mọi thủ tục suôn sẻ, Hojlund sẽ ký hợp đồng dài hạn tới tháng 6/2030 với Napoli. Hiện thương vụ chỉ còn chờ hoàn tất các chi tiết cuối cùng để được thông qua".

Hojlund gia nhập MU hè 2023 với giá gần 75 triệu euro từ Atalanta, và được kỳ vọng trở thành số 9 mới của "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, anh không thể đáp ứng kỳ vọng khi hiệu suất ghi bàn hạn chế, trong khi MU lại đối diện áp lực tài chính và cần tái cơ cấu lực lượng dưới thời HLV Ruben Amorim.

Với Napoli, đây là động thái quan trọng sau khi để Viktor Osimhen ra đi, còn Romelu Lukaku chấn thương. Hojlund mới 21 tuổi, được đánh giá có tiềm năng lớn nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm đa dạng, đồng thời từng tỏa sáng trong màu áo Atalanta ở Serie A.

Cựu cầu thủ Atalanta trải qua mùa giải 2024/25 tệ hại với chỉ 4 bàn thắng tại Premier League, con số quá ít ỏi so với kỳ vọng. Trở lại Italy có thể là bước ngoặt quan trọng để Hojlund vực dậy sự nghiệp.