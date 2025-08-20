Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hojlund đắt hàng

  • Thứ tư, 20/8/2025 11:00 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Tương lai của Rasmus Hojlund ở MU sắp khép lại khi có tới 6 câu lạc bộ quan tâm tiền đạo người Đan Mạch hè này.

Hojlund được nhiều CLB săn đón nhờ tiềm năng phát triển lớn.

Theo The Athletic, MU định giá Hojlund 40 triệu bảng. Con số ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều CLB Serie A, trong đó nổi bật là Atalanta, đội từng giúp chân sút 22 tuổi bước ra ánh sáng. Với họ, việc đưa Hojlund trở lại Bergamo chẳng khác nào tái đầu tư vào một tài sản từng sinh lời, khi anh để lại nhiều dấu ấn trước khi sang Premier League.

Không chỉ Atalanta, cả AC Milan, Juventus lẫn Napoli cũng theo dõi sát sao tình hình. Serie A vốn quen thuộc với phong cách chơi của Hojlund, và môi trường này được cho là phù hợp để anh lấy lại sự tự tin sau hai mùa giải thất vọng. Viễn cảnh trở lại Italy có thể là bước ngoặt quan trọng để Hojlund vực dậy sự nghiệp.

Tuy nhiên, Hojlund vẫn còn cơ hội tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Anh. Nguồn tin khẳng định FulhamNewcastle cũng muốn có sự phục vụ của Hojlund. Fulham cần tiền đạo để nỗ lực trụ lại Premier League mùa này, trong khi Newcastle coi Hojlund là phương án thay thế tự nhiên cho Alexander Isak.

Ở chiều ngược lại, MU nhanh chóng chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Chân sút người Slovenia được đánh giá là một trong những tài năng tấn công triển vọng nhất châu Âu, và sự xuất hiện này đẩy Hojlund vào thế bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn.

Hành trình của Hojlund tại MU có thể sớm khép lại. Nhưng với việc nhiều đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ, tiền đạo trẻ người Đan Mạch còn nguyên cơ hội làm lại và chứng minh giá trị thực sự của mình.

Napoli 'cầu cứu' Man Utd

Nhà đương kim vô địch Serie A muốn có Rasmus Hojlund trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè.

29:1720 hôm qua

Leboeuf: 'Cảm giác Arsenal vừa mua Hojlund vậy'

Huyền thoại người Pháp, Frank Leboeuf cho rằng Viktor Gyokeres có màn ra mắt đáng lo ngại khi Arsenal hạ MU 1-0 ở vòng khai màn Premier League hôm 17/8.

29:1721 hôm qua

Hojlund đổi ý

Rasmus Hojlund quyết định chia tay MU sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận mở màn Premier League mùa 2025/26 thua Arsenal 0-1 tối 17/8.

09:47 18/8/2025

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Minh Nghi

Hojlund đắt hàng Juventus Mourinho Ngoại hạng Anh Newcastle Fulham Hojlund MU đắt hàng

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý