Hojlund đắt hàng

Tương lai của Rasmus Hojlund ở MU sắp khép lại khi có tới 6 câu lạc bộ quan tâm tiền đạo người Đan Mạch hè này.

Hojlund được nhiều CLB săn đón nhờ tiềm năng phát triển lớn.

Theo The Athletic, MU định giá Hojlund 40 triệu bảng. Con số ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều CLB Serie A, trong đó nổi bật là Atalanta, đội từng giúp chân sút 22 tuổi bước ra ánh sáng. Với họ, việc đưa Hojlund trở lại Bergamo chẳng khác nào tái đầu tư vào một tài sản từng sinh lời, khi anh để lại nhiều dấu ấn trước khi sang Premier League.

Không chỉ Atalanta, cả AC Milan, Juventus lẫn Napoli cũng theo dõi sát sao tình hình. Serie A vốn quen thuộc với phong cách chơi của Hojlund, và môi trường này được cho là phù hợp để anh lấy lại sự tự tin sau hai mùa giải thất vọng. Viễn cảnh trở lại Italy có thể là bước ngoặt quan trọng để Hojlund vực dậy sự nghiệp.

Tuy nhiên, Hojlund vẫn còn cơ hội tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Anh. Nguồn tin khẳng định Fulham và Newcastle cũng muốn có sự phục vụ của Hojlund. Fulham cần tiền đạo để nỗ lực trụ lại Premier League mùa này, trong khi Newcastle coi Hojlund là phương án thay thế tự nhiên cho Alexander Isak.

Ở chiều ngược lại, MU nhanh chóng chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Chân sút người Slovenia được đánh giá là một trong những tài năng tấn công triển vọng nhất châu Âu, và sự xuất hiện này đẩy Hojlund vào thế bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn.

Hành trình của Hojlund tại MU có thể sớm khép lại. Nhưng với việc nhiều đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ, tiền đạo trẻ người Đan Mạch còn nguyên cơ hội làm lại và chứng minh giá trị thực sự của mình.