Hojlund đổi ý

  • Thứ hai, 18/8/2025 09:47 (GMT+7)
Rasmus Hojlund quyết định chia tay MU sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận mở màn Premier League mùa 2025/26 thua Arsenal 0-1 tối 17/8.

Hojlund sẵn sàng chia tay MU trong hè 2025.

Theo The Athletic, Hojlund từng khẳng định muốn ở lại để cạnh tranh vị trí. Tuy nhiên, việc bị loại khỏi trận gặp Arsenal dù không chấn thương khiến tiền đạo 22 tuổi đổi ý. La Gazzetta dello Sport tiết lộ Hojlund sẵn sàng gật đầu cho một thương vụ chuyển nhượng ngay trong hè 2025.

AC Milan đã liên hệ, trong khi RB Leipzig cũng bày tỏ sự quan tâm. Thay vì ra đi theo dạng cho mượn, tiền đạo người Đan Mạch muốn được MU bán đứt để tránh lặp lại cảnh bị đồn đoán tương lai kéo dài sang năm 2026.

MU từng trả 72 triệu bảng cho Atalanta để có Hojlund vào năm 2023, nhưng sau 95 trận cùng 26 bàn, anh không thể đáp ứng kỳ vọng tại Old Trafford. Sự xuất hiện của Benjamin Sesko càng khiến Hojlund khó đảm bảo được thời gian ra sân.

Trong khi đó, thủ môn Andre Onana cũng bị gạch tên, nhường chỗ cho Altay Bayindir bắt chính. Quyết định khiến nhiều người cho rằng liên quan đến tương lai của Onana, song theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thủ thành người Cameroon tin đây chỉ là sự sắp xếp tạm thời do anh mới bình phục chấn thương gân kheo và mới tập lại 3 buổi.

Dù đang đạt trạng thái thể lực khá tốt, Onana chấp nhận quyết định của HLV Ruben Amorim và tin rằng anh sẽ trở lại ở chuyến làm khách đến sân Fulham vòng tới. Trận gặp Arsenal cho thấy MU sớm phải trả giá, khi Bayindir mắc lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thua duy nhất.

Ma thuật phạt góc giúp Arsenal đánh bại MU Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal đánh bại MU tại Old Trafford nhờ bàn thắng trên chấm phạt góc.

MU tạm biệt lối đá buồn ngủ

Có những thất bại làm tổn thương, kéo cả một tập thể chìm sâu hơn trong khủng hoảng. Nhưng cũng có những thất bại lại mang đến niềm tin - dẫu mong manh - rằng con đường tái thiết đang dần hé mở.

5 giờ trước

Roma hỏi mua cùng lúc 2 cầu thủ MU

AS Roma nổi lên như bến đỗ tiềm năng cho Jadon Sancho và Tyrell Malacia - hai cái tên thuộc "nhóm bị gạt ra rìa" tại MU dưới thời Ruben Amorim.

5 giờ trước

'Đòn hiểm' Arsenal - 'Tử huyệt' MU

Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal tiếp tục gieo sầu cho MU tại Old Trafford và đằng sau tỷ số 1-0 là hàng loạt thống kê ấn tượng.

5 giờ trước

