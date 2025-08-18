Hojlund đổi ý

Rasmus Hojlund quyết định chia tay MU sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận mở màn Premier League mùa 2025/26 thua Arsenal 0-1 tối 17/8.

Hojlund sẵn sàng chia tay MU trong hè 2025.

Theo The Athletic, Hojlund từng khẳng định muốn ở lại để cạnh tranh vị trí. Tuy nhiên, việc bị loại khỏi trận gặp Arsenal dù không chấn thương khiến tiền đạo 22 tuổi đổi ý. La Gazzetta dello Sport tiết lộ Hojlund sẵn sàng gật đầu cho một thương vụ chuyển nhượng ngay trong hè 2025.

AC Milan đã liên hệ, trong khi RB Leipzig cũng bày tỏ sự quan tâm. Thay vì ra đi theo dạng cho mượn, tiền đạo người Đan Mạch muốn được MU bán đứt để tránh lặp lại cảnh bị đồn đoán tương lai kéo dài sang năm 2026.

MU từng trả 72 triệu bảng cho Atalanta để có Hojlund vào năm 2023, nhưng sau 95 trận cùng 26 bàn, anh không thể đáp ứng kỳ vọng tại Old Trafford. Sự xuất hiện của Benjamin Sesko càng khiến Hojlund khó đảm bảo được thời gian ra sân.

Trong khi đó, thủ môn Andre Onana cũng bị gạch tên, nhường chỗ cho Altay Bayindir bắt chính. Quyết định khiến nhiều người cho rằng liên quan đến tương lai của Onana, song theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thủ thành người Cameroon tin đây chỉ là sự sắp xếp tạm thời do anh mới bình phục chấn thương gân kheo và mới tập lại 3 buổi.

Dù đang đạt trạng thái thể lực khá tốt, Onana chấp nhận quyết định của HLV Ruben Amorim và tin rằng anh sẽ trở lại ở chuyến làm khách đến sân Fulham vòng tới. Trận gặp Arsenal cho thấy MU sớm phải trả giá, khi Bayindir mắc lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thua duy nhất.

