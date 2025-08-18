'Đòn hiểm' Arsenal - 'Tử huyệt' MU

|
Riccardo Calafiori ghi bàn duy nhất hạ gục MU tại "Nhà hát của những giấc mơ". Kể từ mùa 2023/24, Arsenal là đội ghi nhiều bàn nhất từ phạt góc (31), trong khi MU lại thủng lưới nhiều nhất ở tình huống này (23). Sự tương phản quá lớn.
|
Arsenal thắng 2 trong 3 lần gần nhất làm khách trước MU (hòa 1), sau khi chỉ thắng 1 trong 16 chuyến hành quân trước đó tới sân Old Trafford (hòa 5, thua 10).
|
Từ đầu mùa 2023/24, Arsenal ghi 31 bàn từ phạt góc tại Premier League - nhiều hơn 11 bàn so với đội đứng nhì Liverpool (20). Các tình huống cố định trở thành miếng đánh cực kỳ lợi hại của đội chủ sân Emirates.
|
3/4 bàn gần nhất của Arsenal vào lưới MU tại Premier League đều đến từ các tình huống phạt góc, do ba hậu vệ khác nhau ghi (Jurrien Timber, William Saliba và Calafiori). Một chiến lược rõ ràng và có chủ đích của thầy trò HLV Mikel Arteta.
|
HLV Mikel Arteta thắng MU tới 8 lần trong 12 lần chạm trán (hòa 2, thua 2), chỉ kém thành tích thắng Wolves (9). Trong số các HLV từng gặp MU từ 5 trận trở lên tại Premier League, Arteta sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất (67%).
|
Ruben Amorim thua 15 trận trong 28 lần cầm quân ở Premier League (thắng 7, hòa 6). Ông là HLV chạm mốc 15 trận thua nhanh nhất với một đội bóng không phải tân binh, kể từ trường hợp của Paul Hart ở Portsmouth năm 2009.
|
Cả 6 chiến thắng sân khách của Arsenal trước Manchester United ở Premier League đều kết thúc với tỷ số 1-0. Đây còn là kỷ lục đặc biệt trong lịch sử Premier League. Không có cặp đấu nào khác mà một đội giành toàn bộ chiến thắng trên sân khách đều khép lại với cùng một tỷ số như Arsenal trước MU.
|
"Quỷ đỏ" tung ra 22 cú sút, nhiều nhất trong một trận Premier League gặp Arsenal kể từ chiến thắng 8-2 năm 2011. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2020 Arsenal phải hứng chịu tới 22 cú dứt điểm mà vẫn giữ sạch lưới.
|
Arsenal có 71 trận thắng Premier League khi Martin Odegaard đeo băng đội trưởng (hòa 20, thua 15), chỉ kém huyền thoại Tony Adams (130). Patrick Vieira cũng dừng ở mốc 71 trận thắng với tư cách thủ quân.
|
MU thua 3 trong 6 trận mở màn sân nhà Premier League gần nhất, trong khi 28 mùa trước đó họ chỉ thua đúng 2 trận (thắng 21, hòa 5).
