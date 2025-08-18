Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Đòn hiểm' Arsenal - 'Tử huyệt' MU

  • Thứ hai, 18/8/2025 06:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal tiếp tục gieo sầu cho MU tại Old Trafford và đằng sau tỷ số 1-0 là hàng loạt thống kê ấn tượng.

Thong ke MU - Arsenal anh 1

Riccardo Calafiori ghi bàn duy nhất hạ gục MU tại "Nhà hát của những giấc mơ". Kể từ mùa 2023/24, Arsenal là đội ghi nhiều bàn nhất từ phạt góc (31), trong khi MU lại thủng lưới nhiều nhất ở tình huống này (23). Sự tương phản quá lớn.
Thong ke MU - Arsenal anh 2

Arsenal thắng 2 trong 3 lần gần nhất làm khách trước MU (hòa 1), sau khi chỉ thắng 1 trong 16 chuyến hành quân trước đó tới sân Old Trafford (hòa 5, thua 10).
Thong ke MU - Arsenal anh 3

Từ đầu mùa 2023/24, Arsenal ghi 31 bàn từ phạt góc tại Premier League - nhiều hơn 11 bàn so với đội đứng nhì Liverpool (20). Các tình huống cố định trở thành miếng đánh cực kỳ lợi hại của đội chủ sân Emirates.
Thong ke MU - Arsenal anh 4

3/4 bàn gần nhất của Arsenal vào lưới MU tại Premier League đều đến từ các tình huống phạt góc, do ba hậu vệ khác nhau ghi (Jurrien Timber, William Saliba và Calafiori). Một chiến lược rõ ràng và có chủ đích của thầy trò HLV Mikel Arteta.
Thong ke MU - Arsenal anh 5

HLV Mikel Arteta thắng MU tới 8 lần trong 12 lần chạm trán (hòa 2, thua 2), chỉ kém thành tích thắng Wolves (9). Trong số các HLV từng gặp MU từ 5 trận trở lên tại Premier League, Arteta sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất (67%).
Thong ke MU - Arsenal anh 6

Ruben Amorim thua 15 trận trong 28 lần cầm quân ở Premier League (thắng 7, hòa 6). Ông là HLV chạm mốc 15 trận thua nhanh nhất với một đội bóng không phải tân binh, kể từ trường hợp của Paul Hart ở Portsmouth năm 2009.
Thong ke MU - Arsenal anh 7

Cả 6 chiến thắng sân khách của Arsenal trước Manchester United ở Premier League đều kết thúc với tỷ số 1-0. Đây còn là kỷ lục đặc biệt trong lịch sử Premier League. Không có cặp đấu nào khác mà một đội giành toàn bộ chiến thắng trên sân khách đều khép lại với cùng một tỷ số như Arsenal trước MU.

Thong ke MU - Arsenal anh 8

"Quỷ đỏ" tung ra 22 cú sút, nhiều nhất trong một trận Premier League gặp Arsenal kể từ chiến thắng 8-2 năm 2011. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2020 Arsenal phải hứng chịu tới 22 cú dứt điểm mà vẫn giữ sạch lưới.
Thong ke MU - Arsenal anh 9

Arsenal có 71 trận thắng Premier League khi Martin Odegaard đeo băng đội trưởng (hòa 20, thua 15), chỉ kém huyền thoại Tony Adams (130). Patrick Vieira cũng dừng ở mốc 71 trận thắng với tư cách thủ quân.
Thong ke MU - Arsenal anh 10

MU thua 3 trong 6 trận mở màn sân nhà Premier League gần nhất, trong khi 28 mùa trước đó họ chỉ thua đúng 2 trận (thắng 21, hòa 5).

MU đưa De Gea trở lại?

Manchester United được cho là đang cân nhắc đưa David de Gea trở lại Old Trafford.

3 giờ trước

Thảm họa Gyokeres

Tối 17/8 (giờ Hà Nội), màn trình diễn của Viktor Gyokeres trong trận ra mắt Premier League gặp MU khiến không ít CĐV Arsenal thất vọng.

3 giờ trước

Quyết định gây phẫn nộ trong trận thua của MU

Trọng tài Simon Hooper gây tranh cãi 2 lần trong trận thua 0-1 của MU trước Arsenal ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26 vào đêm 17/8.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

MU tam biet loi da buon ngu hinh anh

MU tạm biệt lối đá buồn ngủ

2 giờ trước 06:04 18/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Có những thất bại làm tổn thương, kéo cả một tập thể chìm sâu hơn trong khủng hoảng. Nhưng cũng có những thất bại lại mang đến niềm tin - dẫu mong manh - rằng con đường tái thiết đang dần hé mở.

Minh Nghi

Thống kê MU - Arsenal Ngoại hạng Anh Thống kê MU Arsenal

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý