'Đòn hiểm' Arsenal - 'Tử huyệt' MU

Riccardo Calafiori ghi bàn duy nhất hạ gục MU tại "Nhà hát của những giấc mơ". Kể từ mùa 2023/24, Arsenal là đội ghi nhiều bàn nhất từ phạt góc (31), trong khi MU lại thủng lưới nhiều nhất ở tình huống này (23). Sự tương phản quá lớn.