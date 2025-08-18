Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quyết định gây phẫn nộ trong trận thua của MU

  • Thứ hai, 18/8/2025 05:24 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trọng tài Simon Hooper gây tranh cãi 2 lần trong trận thua 0-1 của MU trước Arsenal ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26 vào đêm 17/8.

Pha vào bóng của Saliba với Cunha.

Phút 89, Matheus Cunha nhận bóng ngay trước vạch 5,5 m. Số 10 chuẩn bị xoay người dứt điểm thì bị đốn ngã bởi William Saliba. Cầu thủ Man Utd ngay lập tức khiếu nại trọng tài, đòi phạt đền.

Video làm chậm cho thấy trung vệ của Arsenal vào không trúng bóng. Tuy nhiên, ông Simon Hooper vẫn cho trận đấu diễn ra. Thậm chí, trọng tài còn không tham khảo VAR. Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, trọng tài video Mike Dean nói với ông Hooper rằng "có tác động giữa chân với chân từ hai cầu thủ nhưng không đủ để cấu thành phạt đền".

Quyết định cua tổ trọng tài tạo nên làn sóng phản đối trên mạng xã hội. "Nếu đó là Maguire hay bất kỳ cầu thủ nào của MU, đó sẽ là quả phạt đền", một CĐV bức xúc. "VAR đã làm gì ở tình huống này?", người thứ 2 lên tiếng. "Nỗi ô nhục của Premier League", fan thứ 3 phẫn nộ.

Trước đó, trọng tài Hooper cũng gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng của Arsenal. Tình huống làm chậm cho thấy Saliba có tác động trong vùng 5,5 m khiến Altay Bayindir không thể có pha xử lý tốt nhất. Chưa dừng ở đó, số 2 bên phía Arsenal còn kéo áo Mason Mount.

MU dau Arsenal anh 1

Tình huống tranh cãi ở đầu trận đấu tại Old Trafford.

"Đừng nói đến thủ môn, chỉ riêng pha kéo áo của Saliba với Mount cũng đã có thể cấu thành lỗi", cựu danh thủ MU, Jaap Stam nhận định.

Trong trận ra quân Premier League, MU cầm bóng nhiều hơn, tung đến 22 cú sút, gấp hơn 2 lần so với Arsenal nhưng hiệu quả bằng 0. Dù thua trận, thầy trò HLV Ruben Amorim vẫn mang đến những dấu hiệu tích cực, đặc biệt là ở hàng công, nơi bộ đôi tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo chơi khá tốt. Trong khi đó, Benjamin Sesko vẫn cần thêm thời gian để bắt nhịp với tốc độ tại giải Ngoại hạng Anh.

Duy Anh

