Napoli 'cầu cứu' Man Utd

Nhà đương kim vô địch Serie A muốn có Rasmus Hojlund trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè.

Napoli muốn mượn Hojlund.

Mùa giải mới chưa bắt đầu nhưng Napoli nhận cú sốc khi tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku dính chấn thương. Theo thông báo từ CLB vùng Naples, "Big Rom" chỉ có thể trở lại vào tháng 10, qua đó để lại khoảng trống thênh thang nơi hàng công.

Trong bối cảnh này, Napoli được cho là đã liên hệ với Manchester United. Theo Fichajes, đội chủ sân Diego Armando Maradona muốn mượn Rasmus Hojlund hoặc Joshua Zirkzee. Tuy nhiên, MU thông báo rằng họ không có ý định để Zirkzee rời đi. Cầu thủ người Hà Lan vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Trước Napoli, AC Milan đánh tiếng mượn Hojlund nhưng tiền đạo sinh năm 2003 từ chối. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Napoli cùng cơ hội cạnh tranh danh hiệu và tấm vé chơi ở Champions League có thể khiến cựu sao Atalanta đổi ý.

Hojlund được đánh giá phù hợp với triết lý của HLV Antonio Conte đang xây dựng. Sao trẻ 22 tuổi sở hữu nền tảng thể lực tốt và thường xuyên hỗ trợ phòng ngự. Serie A với tốc độ chơi bóng không quá cao có thể là môi trường thích hợp để Hojlund tìm lại chính mình.

Ngoài Hojlund, Napoli còn lên sẵn một vài cái tên dự phòng như Artem Dovbyk (AS Roma) và Alexander Sorloth (Atletico Madrid). Cả 2 đều là những trung phong chất lượng nhưng lại gặp vấn đề về chiến thuật ở CLB chủ quản.