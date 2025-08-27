Terry đau lòng khi Chelsea để Ngumoha sang Liverpool

John Terry thừa nhận ông cảm thấy “đau lòng” khi Rio Ngumoha rời Chelsea, đồng thời so sánh thần đồng mới của Liverpool là luồng gió mới cho bóng đá Anh.

Terry đang là HLV đội trẻ Chelsea

Ở tuổi 16 và 361 ngày, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho Liverpool khi lập công quyết định ở phút 100 trong chiến thắng nghẹt thở trước Newcastle hôm 26/8.

Sinh ra và lớn lên tại Newham, Ngumoha gia nhập học viện Chelsea từ năm 8 tuổi, sau khi từng ghé thăm Arsenal và West Ham. Nhưng mùa hè năm ngoái, tài năng trẻ này quyết định rời màu xanh London để khoác áo đỏ vùng Merseyside.

Sự ra đi của Ngumoha khiến lãnh đạo Chelsea tức giận, thậm chí còn có thông tin cho rằng họ đã cấm các tuyển trạch viên Liverpool tham dự những trận đấu trẻ.

Huyền thoại Stamford Bridge, John Terry, từng là HLV U14 của Ngumoha tại Cobham, hiểu rõ tiềm năng lớn mà cậu bé sở hữu. Ông cũng tiết lộ rằng bản thân vẫn giữ liên lạc với Ngumoha, dù cầu thủ này đã chuyển sang Liverpool.

Trong buổi phỏng vấn với SunSport, Terry cho biết Ngumoha là chàng trai rất tham vọng, luôn khao khát được chơi bóng ở đội một và tin rằng con đường nhanh nhất dẫn đến điều đó chính là Liverpool. Ông vẫn thường xuyên trò chuyện với cầu thủ trẻ và khẳng định Ngumoha thực sự là một tài năng tuyệt vời.

Ngumoha vừa ghi bàn cho Liverpool

Terry, hiện 44 tuổi, đã trở lại Chelsea vài năm nay để làm cố vấn cho các cầu thủ học viện. Ông cho rằng ngay từ sớm đã nhận ra Ngumoha là một cái tên đặc biệt. Khi dõi theo màn trình diễn của cầu thủ này, Terry thậm chí còn thấy thấp thoáng hình bóng hai đồng đội huyền thoại trước đây.

Ông nhớ lại rằng ở lứa U14 năm đó, Ngumoha là mắt xích quan trọng trong một tập thể rất mạnh. Theo ông, ngày nay hiếm còn những cầu thủ mang lại sự phấn khích như vậy.

Terry cũng thừa nhận rằng trong nhiều năm tới, học viện chắc chắn sẽ còn mất đi không ít tài năng, nhưng vẫn có một vài người để lại cảm giác tiếc nuối, và với Rio, ông thực sự lấy làm tiếc vì Chelsea đã để vuột mất.

Terry nhận xét Ngumoha là mẫu cầu thủ rất tự tin, có thể nhận bóng trong tư thế quay lưng, luôn bộc lộ cá tính mạnh mẽ và niềm tin vào bản thân. Ông cũng nhấn mạnh rằng kể từ thời Eden Hazard hay Joe Cole, bóng đá dường như trở nên khô khan, nặng về chiến thuật trong 4-5 năm gần đây. Theo Terry, sự xuất hiện của Rio mang lại cảm giác khác biệt, giống như một luồng gió mới.