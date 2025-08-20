Tân binh Liverpool sống xa hoa cùng bạn gái

Hugo Ekitike không chỉ tạo ấn tượng tại đội bóng mới khi ghi bàn trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh, tiền đạo của Liverpool còn phô diễn cuộc sống xa xỉ trên mạng xã hội.

Với phong độ ấn tượng trên sân và lối sống sang trọng bên ngoài, Hugo Ekitike đang là tâm điểm chú ý.

Tài khoản cá nhân của Hugo Ekitike trở thành tâm điểm chú ý khi ngập tràn hình ảnh về cuộc sống xa hoa: từ những bộ trang phục hàng hiệu, lái siêu xe Ferrari, tiệc tùng trên du thuyền cùng bạn bè, cho đến khoe bộ sưu tập đồng hồ và trang sức đắt tiền. Lối sống hào nhoáng này khiến RMC Sport gọi tiền đạo người Pháp là “vua Champagne” của bóng đá xứ lục lăng.

Bên cạnh Ekitike là bạn gái Dani Meneses, một người mẫu kiêm nhà môi giới bất động sản nổi tiếng. Cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò vào đầu mùa hè 2025 tại Morocco.

Meneses cũng nổi bật với phong cách sống xa hoa, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh táo bạo trong các chuyến du lịch khắp thế giới, góp phần khiến dư luận chú ý hơn đến mối quan hệ của cả hai.

Sự phô trương đời tư trên mạng xã hội làm dấy lên nhiều lo ngại về việc Ekitike có thể mất tập trung vào sự nghiệp. Tuy nhiên, theo Liverpool Echo, ngôi sao 22 tuổi vẫn giữ được thái độ chuyên nghiệp khi tập luyện. Và trên sân cỏ, anh đã nhanh chóng chứng minh giá trị của bản hợp đồng 79 triệu bảng.

Chỉ sau hai trận đầu tiên trong màu áo Liverpool, Ekitike kịp để lại dấu ấn mạnh mẽ. Anh ghi bàn ở trận Community Shield gặp Crystal Palace, rồi tiếp tục lập công trong màn ra mắt Anfield ở vòng 1 Ngoại hạng Anh, góp phần giúp Liverpool đánh bại Bournemouth 4-2.

Từ “vua Champagne” đến niềm hy vọng mới của sân Anfield, Ekitike đang cho thấy anh hoàn toàn có thể cân bằng giữa ánh hào quang xa hoa bên ngoài và phong độ đỉnh cao trên sân cỏ.