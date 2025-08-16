'Bom tấn' 79 triệu bảng của Liverpool rực sáng

Tiền đạo Hugo Ekitike có khởi đầu ấn tượng tại Premier League khi giúp Liverpool thắng 4-2 trước Bournemouth ở vòng 1 rạng sáng 16/8.

Ekitike ghi dấu ấn ở trận ra quân. Ảnh: Reuters.

Trên sân Anfield, Ekitike góp 1 bàn ở phút 37, sau đó có pha kiến tạo cho Cody Gakpo nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool trước Bournemouth. Sau trận, anh vinh dự nhận giải Cầu thủ hay nhất trận do ban tổ chức trao.

Ekitike trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Liverpool ghi bàn và kiến tạo trong trận ra mắt Premier League, sau Darwin Nunez vào tháng 8/2022. Anh cũng là cầu thủ người Pháp đầu tiên ghi bàn và kiến tạo trong trận ra mắt tại giải đấu này.

Ở trận vừa qua, Ekitike tung ra bốn cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1.05, dẫn đầu trong số các cầu thủ Liverpool. Anh có ba cú sút trong vùng cấm, ngang ngửa thông số của Mohamed Salah và Gakpo.

Ekitike cho biết đã thay đổi cách chơi để phù hợp với lối đá tại Premier League, nơi có tính cạnh tranh và cường độ cao hơn. "Các hậu vệ ở đây mạnh hơn, không gian chơi bóng cũng chật chội hơn. Tôi đã có nhiều không gian hơn ở Đức, vì vậy tôi cố gắng di chuyển để tìm kiếm cơ hội", Ekitike nói.

Ekitike muốn dành tặng chiến thắng cho cầu thủ quá cố Diogo Jota của Liverpool. "Đây là một màn trình diễn tốt. Tôi có thể làm tốt hơn, nhưng điều quan trọng nhất hôm nay là chiến thắng và tinh thần mà chúng tôi thể hiện. Chúng tôi muốn thắng cho những người đã đến đây tối nay và cho Diogo. Đó là điều chúng tôi đã làm", Ekitike nói.

