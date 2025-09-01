Man City lộ dấu hiệu suy tàn

Manchester City bước vào mùa giải mới với kỳ vọng trở lại ngôi vương sau một mùa “trắng tay” hiếm hoi dưới thời Pep Guardiola.

Man City nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở Premier League mùa 2025/26.

Hơn 330 triệu bảng được chi ra để tái thiết lực lượng, Rodri trở lại sau chấn thương dài hạn, Erling Haaland sớm tìm lại cảm giác ghi bàn. Nhưng sau thất bại 1-2 trước Brighton thuộc vòng 3 Premier League hôm 31/8, tất cả niềm tin ấy đang lung lay dữ dội: Man City có khởi đầu tệ nhất ở Premier League kể từ 2004/05, và chưa một đội nào từng vô địch khi rơi vào tình thế tương tự.

Từ thế thống trị đến vòng luẩn quẩn

Trong 8 mùa gần nhất, Man City vô địch sáu lần. Mùa giải 2024/25 trắng tay được coi chỉ là một “tai nạn”. Nhưng thay vì khởi đầu đầy khí thế để lấy lại vị thế, họ đang sa lầy trong sự bất ổn.

Trận thua Brighton không chỉ khiến Man City hụt bước, mà còn phơi bày sự lặp lại của những vấn đề cũ. Cách họ kiểm soát bóng trong một giờ đầu tiên - chặt chẽ, kiểm soát đối thủ - lại nhanh chóng sụp đổ khi nhận bàn thua. HLV Pep Guardiola thừa nhận: “Chúng tôi quên mất cách chơi. Khi bị gỡ hòa, chúng tôi ngừng đá”.

Sự mong manh ấy gợi lại hình ảnh của mùa trước: nhập cuộc hứa hẹn, nhưng nhanh chóng mất kiểm soát khi đối phương điều chỉnh. Brighton, với bốn sự thay đổi cùng lúc, đã đẩy Man City vào thế bị động và tung cú đòn kết liễu đúng vào phút cuối.

Không cầu thủ nào có ảnh hưởng lớn đến Man City như Rodri. Chuỗi 49 trận bất bại tại Premier League khi anh đá chính chứng minh điều đó. Nhưng sau tám tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng chéo, không thể đòi hỏi Rodri ngay lập tức trở lại phiên bản hay nhất.

Rodri không phải Messi.

Chính anh cũng thừa nhận: “Tôi không phải Messi, không thể trở lại và giúp đội thắng mãi. Đây là môn tập thể, chúng tôi phải cùng nhau nâng tầm”. Câu nói ấy vừa là sự khiêm nhường, vừa chỉ ra vấn đề: Man City không thể chỉ trông chờ một cá nhân, ngay cả khi đó là chủ nhân Quả bóng Vàng 2024.

Thực tế, hàng loạt sai lầm “ngớ ngẩn” như Rodri mô tả - những khoảnh khắc thiếu tập trung, mắc lỗi sơ đẳng - đang làm Man City đánh mất bản sắc vốn có dưới thời Guardiola: tính kỷ luật tuyệt đối.

Một trong những nguyên nhân sâu xa cho khởi đầu tệ hại là cách Man City pressing khi mất bóng. Những thất bại trước Tottenham và Brighton cho thấy cùng một kịch bản: pressing cao, nhưng để lộ khoảng trống phía sau hậu vệ biên.

Khi đối thủ thoát được lớp pressing đầu tiên, hậu vệ cánh của Man City bị kéo ra biên, trung vệ buộc phải lao ra bọc lót, và hệ thống phòng ngự chỉ còn ba người giăng ngang. Các tiền đạo đối phương lập tức khai thác khoảng trống giữa ba trung vệ này - khu vực vốn không phải điểm mạnh của CLB.

Sự lệch lạc này cho thấy Guardiola đang đối mặt bài toán lớn: tiếp tục mạo hiểm với triết lý pressing cao độ, hay chấp nhận điều chỉnh để vá lại những khoảng trống chết người?

Nếu có một lý do để người hâm mộ Man City vẫn nuôi hy vọng, đó là Erling Haaland. Sau mùa trước bị coi là “sa sút” dù vẫn ghi 22 bàn/31 trận, tiền đạo Na Uy khởi đầu mùa này bằng 3 bàn/3 trận. Anh tiếp tục chứng minh vai trò là cây gậy cứu mạng trong những ngày Man City chơi dưới sức.

Nhưng ngay cả Haaland cũng không thể gánh vác tất cả. Chấn thương của nhạc trưởng Rayan Cherki khiến gánh nặng trên vai anh càng lớn. “The Cityzens” cần nhiều hơn những giải pháp tập thể, thay vì trông chờ Haaland tự định đoạt.

Bài toán cho Guardiola

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Guardiola chưa từng đối diện khởi đầu Premier League tệ hại đến vậy. Câu hỏi đặt ra: liệu ông có đủ khả năng xoay chuyển khi đội bóng không còn vận hành trơn tru theo “công thức quen thuộc”?

Pep quá cũ kỹ, khiến Man City dễ bị bắt bài.

Man City từng thành công nhờ kiểm soát và sự lặp lại của những nguyên tắc chơi bóng. Nhưng giờ, chính sự lặp lại đang khiến họ dễ bị bắt bài. Brighton và Tottenham chỉ là hai ví dụ mới nhất về việc những đối thủ dám pressing ngược đã bẻ gãy hệ thống Guardiola.

Pep nói: “Mùa giải còn dài”. Nhưng lịch sử chỉ ra: trong thể thức 38 trận, chưa có ai vô địch từ vị trí mà Man City đang đứng. Ngoại lệ duy nhất, MU 1992/93, đến trong mùa 42 trận.

Man City vẫn có Rodri, vẫn có Haaland, và vẫn có Guardiola - bộ ba biểu tượng đủ để gieo hy vọng. Nhưng niềm tin ấy sẽ nhanh chóng phai nhạt nếu những “sai lầm trẻ con” tiếp tục lặp lại.

Sự thật là, sau hơn một thập kỷ thống trị, Manchester City đang lần đầu tiên để lộ những vết nứt sâu trong hệ thống. Và nếu Guardiola không nhanh chóng vá lại, mùa giải 2025/26 có thể trở thành bước ngoặt báo hiệu sự thoái trào của một đế chế.