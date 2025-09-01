Tiền vệ Jack Grealish gây chú ý khi đăng một bài trên Instagram, rồi nhanh chóng xóa đi ngay sau khi Man City nhận thất bại 1-2 trước Brighton ở vòng 3 Premier League hôm 31/8.

Grealish đăng bài gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Ở trận này, Man City mở tỷ số nhờ bàn thắng của Erling Haaland, nhưng đã không thể duy trì lợi thế sau khi James Milner và Brajan Gruda ghi bàn cho đội chủ nhà Brighton trong hiệp hai, giúp giữ lại 3 điểm quan trọng.

Pep Guardiola và các học trò phải nhận thất bại thứ 2 sau 3 vòng đấu ở Premier League mùa này. Trước đó, Man City cũng để thua 0-2 trước Tottenham ngay tại Etihad.

Sau thất bại của Man City, Grealish bất ngờ đăng tải dòng trạng thái trên Instagram với nội dung: "Cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng cũng được chơi ba trận liên tiếp", kèm theo biểu tượng mặt cười và trái tim màu xanh đậm.

Tuy nhiên, bài đăng này đã nhanh chóng bị xóa khỏi tài khoản của Grealish. Tiền vệ người Anh có lý do để vui mừng khi anh có lần đầu tiên thi đấu 3 trận liên tiếp kể từ tháng 9/2024. Nhưng thời điểm đăng bài khiến Grealish vướng phải chỉ trích từ cộng đồng mạng.

"Grealish đang chế nhạo Man City hay sao?", một tài khoản bình luận. CĐV khác lên tiếng: "Hành động khó chấp nhận của Grealish khi Man City vừa thua trận". Người hâm mộ khác nhận xét: "Grealish có vẻ hả hê. Cậu ấy vui mừng nhưng phải biết đúng thời điểm".

Theo Opta, Grealish đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Everton đầu tiên kiến tạo 2 bàn/trận trong 2 lần ra sân gần nhất cho CLB vùng Merseyside tại Premier League.

Man City gục ngã trước Al Hilal Sau khi Inter để thua Fluminense, đến lượt Man City nhận thất bại 3-4 trước Al Hilal ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025™ vào sáng 1/7.