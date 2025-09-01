Thống kê thảm họa của Gyokeres

|
Gyokeres tịt ngòi trước Liverpool. Ảnh: Reuters.
Dominik Szoboszlai ghi bàn quyết định với cú đá phạt từ khoảng cách 32 mét ở phút 83, mang về chiến thắng cho đội chủ nhà Liverpool. Kết quả này giúp Liverpool là đội duy nhất ở Premier League thắng cả ba trận mở màn mùa giải mới.
Viktor Gyokeres, người đã ghi hai bàn trong trận thắng 5-0 trước Leeds hôm 23/8, đã không thể hiện được phong độ tương tự trong trận đấu với Liverpool. Anh không có bất kỳ cú sút nào trong suốt 90 phút thi đấu và chỉ có 5 lần chuyền bóng chính xác. Ngoài ra, Gyokeres cũng không giành chiến thắng ở bất kỳ pha không chiến nào trước Liverpool.
Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Arsenal tin rằng vấn đề không nằm ở bản thân Gyokeres, mà còn ở việc thiếu sự sáng tạo từ các vệ tinh xung quanh anh. Một CĐV đã bình luận: "Không có lý do gì để chỉ trích một tiền đạo nếu bạn không tạo ra cơ hội cho anh ấy". Một fan khác cũng cho rằng: "Không ai chuyền bóng cho Gyokeres. Cậu ấy trông cô đơn trên sân".
Người hâm mộ khác lên tiếng: "Sau hai trận đấu trên sân khách, Gyokeres đều tịt ngòi. Rõ ràng Mikel Arteta phải thay đổi điều đó".
Trước trận gặp Liverpool, Gyokeres cũng không ghi bàn ở trận đại chiến tại Old Trafford với MU vào ngày 17/8.
Ba điểm trên sân nhà giúp Liverpool vươn lên dẫn đầu Premier League với 9 điểm, trong khi Arsenal tụt xuống thứ 3.
