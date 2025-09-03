Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tái xuất trên sân tập của Nam Định chiều 2/9, sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương tại Brazil.

Xuân Son trở lại trong buổi tập chiều 2/9 của Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Theo những hình ảnh được cập nhật trên trang chủ của Nam Định, Xuân Son dễ dàng vượt qua các bài tập cơ bản như vượt chướng ngại vật và đỡ bóng hai chân. Dù vậy, giáo án dành cho anh vẫn được điều chỉnh nhẹ nhàng hơn nhiều so với toàn đội nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình hồi phục.

Sau nhiều tháng vắng bóng, việc Xuân Son trở lại sân cỏ là bước đi quan trọng để anh lấy lại thể trạng và cảm giác bóng trước khi có thể thi đấu với cường độ cao. Đây là tín hiệu tích cực không chỉ với đội bóng thành Nam mà còn với cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ sinh năm 1997 rời xa sân cỏ từ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 do chấn thương. Anh trở về Brazil điều trị sau khi mùa giải 2024/25 khép lại.

Đội bóng thành Nam cũng không thể có sự phục vụ của Xuân Son ở giai đoạn lượt đi V.League 2025/26. HLV Vũ Hồng Việt thậm chí từng thừa nhận trong Lễ xuất quân của đội bóng, chưa biết thời điểm chính xác Xuân Son có thể trở lại thi đấu.

Sự xuất hiện của Xuân Son trên sân tập không chỉ đơn thuần là tín hiệu tích cực về thể lực, mà còn mở ra hy vọng anh sẽ sớm tìm lại phong độ từng giúp mình trở thành một trong những chân sút đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Bản thân Xuân Son khẳng định cảm thấy rất ổn và sẽ nỗ lực lấy lại thể trạng tốt nhất trong thời gian tới.

Ngoài mục tiêu cống hiến cho Nam Định ở V.League, anh còn khao khát trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia sau thời gian vắng bóng kể từ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Trong bối cảnh hàng công tuyển Việt Nam đang cần thêm những phương án chất lượng, màn tái xuất của Xuân Son được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới trong tương lai gần.