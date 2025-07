U23 Việt Nam sẽ kiểm soát bóng tốt trước U23 Indonesia

Trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h tối nay 29/7 trên sân Bung Karno. Đánh giá trước trận đấu với Tri Thức - Znews, chuyên gia Nguyễn Tuấn Phong - cựu tuyển thủ Việt Nam - nhận định U23 Việt Nam đã bộc lộ ra được những điểm yếu có thể bị đội chủ nhà khai thác.

Theo đó, trong tấn công, các mũi nhọn chưa làm tốt khâu dứt điểm, tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn. Còn ở hệ thống phòng ngự, một vài vị trí vẫn lơ là nhiệm vụ ngăn chặn tình huống bóng hai, bật ra từ vòng cấm.

“Chúng ta mới chỉ gặp những đối thủ chưa được đánh giá cao. Chính vì thế, các lỗ hổng cần được cải thiện sớm khi đụng độ đối thủ chất lượng như U23 Indonesia, và họ còn yếu tố sân nhà”, ông Phong nói.

Chuyên gia Nguyễn Tuấn Phong từng là thầy thuở đầu theo nghiệp bóng đá của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại như Phạm Lý Đức, Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hiểu Minh. Với góc nhìn của người đã theo dõi lứa cầu thủ này từ ban đầu, ông Phong nhận định U23 Việt Nam đang có điểm tựa mà hầu hết đội tuyển quốc gia đều cần.

“Lứa U23 này có hàng tiền vệ giàu kỹ thuật nên hoàn toàn có thể chơi kiểm soát bóng tốt. Hầu như tiền vệ nào cũng có kỹ thuật cá nhân tốt, luôn có thể tạo đột biến như Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Viktor Lê, Xuân Bắc, Anh Quân hay Phi Hoàng. Một điểm cộng nữa là lứa cầu thủ này từng thi đấu nhiều với nhau từ thời U17 Việt Nam dưới trướng HLV Philippe Troussier”, ông nhận xét.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam cho thấy sự ổn định trong lối chơi, tinh thần thi đấu và khả năng thích nghi tốt trước các đối thủ khác nhau. Sau 4 trận toàn thắng, toàn đội đang có tinh thần tốt, hướng tới mục tiêu trở thành đội đầu tiên ba lần vô địch U23 Đông Nam Á.

Ở bên kia chiến tuyến, U23 Indonesia nhận được sự cổ vũ của 80.000 khán giả nhà. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thoải mái, các cầu thủ Việt Nam tin tưởng có thể vượt qua sức ép từ khán đài sân Bung Karno.

