U23 Việt Nam trước thử thách cực đại

U23 Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử ở Giải U23 Đông Nam Á 2025, với thành tích toàn thắng từ vòng bảng đến bán kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng trẻ không chỉ gây ấn tượng về lối chơi linh hoạt mà còn cho thấy một tinh thần chiến đấu đáng khen. Tuy nhiên, trận chung kết với chủ nhà U23 Indonesia lúc 20h ngày 29/7 trên “chảo lửa” Bung Karno sẽ là thử thách lớn nhất của thầy trò ông Kim.

Ngay từ những trận đầu tiên, HLV Kim Sang-sik tạo ra một “gương mặt” mới cho U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mạnh dạn xoay chuyển sơ đồ, thay đổi nhân sự để thích ứng với từng đối thủ.

Khi hàng công chưa đạt hiệu suất ghi bàn như mong đợi, các cầu thủ tuyến dưới liên tiếp tỏa sáng, giúp đội duy trì chuỗi trận thắng. Cách bố trí chiến thuật hợp lý và sự điều chỉnh kịp thời trong từng thời điểm cho thấy sự sắc bén trong tư duy cầm quân của ông Kim.

Dẫu vậy, bài toán hàng công vẫn là điểm cần giải quyết gấp rút nếu U23 Việt Nam muốn nâng cúp. Khả năng dứt điểm còn hạn chế, đặc biệt trước những hàng thủ tổ chức chặt chẽ như Indonesia. May mắn là ban huấn luyện luôn chứng minh được sự chủ động và quyết đoán trong việc xoay chuyển thế trận, tạo niềm tin vững chắc cho người hâm mộ.

U23 Việt Nam rơi vào bảng B với U23 Lào và U23 Campuchia - những đối thủ được đánh giá thấp hơn, giúp đội dễ dàng toan tính chiến thuật và xoay vòng lực lượng. Ở bán kết, U23 Philippines - thực chất chỉ là đội hình gồm nhiều cầu thủ sinh viên - cũng không đủ sức gây áp lực. Lịch thi đấu có phần nhẹ nhàng giúp U23 Việt Nam “làm nóng” dần, từng bước củng cố sự tự tin trước trận đấu lớn nhất giải.

Quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik hiện có trong tay đội hình gần như tối ưu cho trận chung kết, với lực lượng khỏe mạnh và tinh thần hưng phấn.

U23 Indonesia sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề. Khả năng tận dụng cơ hội chưa hiệu quả, hàng thủ đôi lúc để lộ khoảng trống khi đối thủ chuyển trạng thái nhanh - điểm yếu từng bị U23 Thái Lan khai thác ở bán kết.

Dù vậy, thử thách lớn nhất với U23 Việt Nam không chỉ nằm ở chuyên môn. Sân Bung Karno với hơn 80.000 khán giả luôn là “liều thuốc thử” khắc nghiệt với mọi đội khách. Tiếng reo hò cuồng nhiệt, sức ép từ khán đài sẽ buộc các cầu thủ trẻ Việt Nam phải giữ vững tâm lý, tránh bị cuốn vào lối chơi quyết liệt và có phần rát của chủ nhà.

Trận chung kết tối 29/7 không chỉ là màn so tài để tranh chức vô địch, mà còn là “bài kiểm tra toàn diện” trước khi U23 Việt Nam hướng đến những sân chơi lớn hơn như vòng loại U23 châu Á và SEA Games 2025. Nếu vượt qua áp lực sân khách và duy trì phong độ ổn định, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể mơ về một chiến thắng ngay trên đất Indonesia.

