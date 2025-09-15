Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khai mạc VCK U17 Quốc gia 2025

  • Thứ hai, 15/9/2025 18:11 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Chiều 15/9, lễ khai mạc vòng chung kết Giải vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra tại sân Bà Rịa (TP.HCM).

VCK U17 Quốc gia năm nay được tổ chức tại TP.HCM.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), ông Phạm Anh Dũng - Ủy viên Ban Trọng tài LĐBĐVN, cùng ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC Giải, và đại diện nhà tài trợ Thái Sơn Nam, ông Nguyễn Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam.

Buổi lễ còn chứng kiến sự góp mặt của ông Nguyễn Đình Thịnh - Trưởng đoàn CLB Bóng đá TP.HCM cùng đại diện một số cơ quan báo chí tại địa phương.

Ông Nguyễn Minh Châu phát biểu tại lễ khai mạc, cảm ơn sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và cơ quan truyền thông, đồng thời chúc các đội bóng và cá nhân tham gia giải đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông nhấn mạnh, giải đấu là sân chơi khẳng định chất lượng các lò đào tạo trẻ, và cơ hội để các tài năng tích lũy kinh nghiệm và phát triển, hướng đến các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc, gồm các tên tuổi như PVF - CAND, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, HAGL, TP.HCM và chủ nhà CLB Bóng đá TP.HCM. Các đội hứa hẹn cống hiến cho khán giả những trận đấu cảm xúc.

Trong ngày ra quân, các ứng cử viên vô địch PVF - CAND, Sông Lam Nghệ An và Hà Nội đều giành chiến thắng. Sau lễ khai mạc, trận đấu giữa CLB BĐ TP.HCM và SHB Đà Nẵng diễn ra lúc 16h trên sân Bà Rịa, trong khi Nam Định gặp Công an Hà Nội tại sân Tân Hưng.

Minh Nghi

