HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam tại VCK nữ châu Á 2026, theo quyết định được thống nhất cao giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và cá nhân nhà cầm quân kỳ cựu này.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam.

Tối 25/12, VFF xác nhận sự lựa chọn được đưa ra dựa trên yêu cầu thực tiễn về tính ổn định, kế thừa và liên tục trong công tác huấn luyện, đặc biệt khi giải đấu châu lục sắp tới mang ý nghĩa then chốt: kết quả Asian Cup nữ 2026 là căn cứ xét suất dự World Cup nữ 2027.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33, tuyển nữ quốc gia bước vào giai đoạn chuẩn bị gấp rút cho sân chơi châu Á, với quỹ thời gian không dài. Trong bối cảnh đó, việc giữ nguyên bộ khung huấn luyện được xem là giải pháp tối ưu nhằm duy trì mạch phát triển chuyên môn, lối chơi và công tác quản lý đội tuyển.

Theo kế hoạch, tháng 1/2026, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu hai trận giao hữu. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sang Australia - nước chủ nhà VCK nữ châu Á 2026, để bước vào đợt tập huấn thứ hai, với một trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu diễn ra đầu tháng 3/2026.

Đánh giá về quyết định này, ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia, khẳng định đây là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Theo ông, HLV Mai Đức Chung không chỉ giàu kinh nghiệm, có uy tín lớn với bóng đá nữ Việt Nam, mà còn am hiểu sâu sắc lực lượng, tâm lý cầu thủ và triết lý huấn luyện đã được định hình trong nhiều năm. Điều đó giúp đội tuyển bảo đảm sự kế thừa về chiến thuật, nhân sự và định hướng phát triển.

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của VFF, đồng thời khẳng định sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ dồn toàn lực cho công tác chuẩn bị, hướng tới phong độ cao nhất tại VCK nữ châu Á 2026.

Với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện và lộ trình chuẩn bị bài bản, VFF kỳ vọng tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn tầm, qua đó khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục.