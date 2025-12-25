Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn tuyển nữ Việt Nam

  • Thứ năm, 25/12/2025 18:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam tại VCK nữ châu Á 2026, theo quyết định được thống nhất cao giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và cá nhân nhà cầm quân kỳ cựu này.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam.

Tối 25/12, VFF xác nhận sự lựa chọn được đưa ra dựa trên yêu cầu thực tiễn về tính ổn định, kế thừa và liên tục trong công tác huấn luyện, đặc biệt khi giải đấu châu lục sắp tới mang ý nghĩa then chốt: kết quả Asian Cup nữ 2026 là căn cứ xét suất dự World Cup nữ 2027.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33, tuyển nữ quốc gia bước vào giai đoạn chuẩn bị gấp rút cho sân chơi châu Á, với quỹ thời gian không dài. Trong bối cảnh đó, việc giữ nguyên bộ khung huấn luyện được xem là giải pháp tối ưu nhằm duy trì mạch phát triển chuyên môn, lối chơi và công tác quản lý đội tuyển.

Theo kế hoạch, tháng 1/2026, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu hai trận giao hữu. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sang Australia - nước chủ nhà VCK nữ châu Á 2026, để bước vào đợt tập huấn thứ hai, với một trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu diễn ra đầu tháng 3/2026.

Đánh giá về quyết định này, ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia, khẳng định đây là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Theo ông, HLV Mai Đức Chung không chỉ giàu kinh nghiệm, có uy tín lớn với bóng đá nữ Việt Nam, mà còn am hiểu sâu sắc lực lượng, tâm lý cầu thủ và triết lý huấn luyện đã được định hình trong nhiều năm. Điều đó giúp đội tuyển bảo đảm sự kế thừa về chiến thuật, nhân sự và định hướng phát triển.

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của VFF, đồng thời khẳng định sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ dồn toàn lực cho công tác chuẩn bị, hướng tới phong độ cao nhất tại VCK nữ châu Á 2026.

Với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện và lộ trình chuẩn bị bài bản, VFF kỳ vọng tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn tầm, qua đó khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục.

Nụ cười của HLV Mai Đức Chung

Sau thất bại trên chấm luân lưu trước Philippines ở chung kết SEA Games 33 tối 17/12, HLV Mai Đức Chung không giấu nỗi buồn bằng im lặng, mà chọn một nụ cười điềm tĩnh.

07:01 18/12/2025

HLV Mai Đức Chung: Bàn thắng mười mươi nhưng trọng tài thổi việt vị

Khuya 17/12, HLV Mai Đức Chung bức xúc với công tác trọng tài sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 khi tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ tấm HCV.

23:37 17/12/2025

AFC nhắc lại bàn thắng bị từ chối của tuyển nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có bài viết về trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines, trong đó đặc biệt đề cập đến tình huống bàn thắng không được công nhận của Nguyễn Thị Bích Thùy.

10:02 18/12/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

HLV Mai Đức Chung Mai Đức Chung HLV Mai Đức Chung

